Moradores da Favela dos Sonhos têm economia de R$ 51 mil na conta de energia com usina solar da EDP

Em oito meses – entre março e outubro deste ano, 148 famílias da Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos (SP), tiveram uma economia total de R$ 51 mil na conta de energia. Elas estão sendo beneficiadas pela energia renovável gerada por uma usina solar da EDP, companhia que atua em todas as áreas de negócios do setor elétrico brasileiro.

A usina solar social, localizada em Roseira (SP), tem capacidade instalada de 75 kW e a energia gerada é distribuída aos moradores da comunidade em forma de crédito na conta de luz. Inaugurada em fevereiro deste ano, a usina já gerou 278.834 kWh. O valor economizado pode ser utilizado pelas famílias para outras necessidades, como alimentação e lazer. A economia mensal varia de acordo com a energia gerada e o crédito é dividido entre os associados.

Esse desconto é acumulativo e pode se tornar ainda maior somado a outros benefícios, como a Tarifa Social de Energia Elétrica. Por exemplo, uma família com consumo mensal de 100 kWh/mês pagaria cerca de R$ 71 reais na conta de luz. Com a usina solar social, passa a pagar R$ 37 e, se tiver também a Tarifa Social, a conta pode ser reduzida e chegar a R$ 22.

“Essa é uma iniciativa que reflete o compromisso da EDP em liderar uma transição energética justa. Estamos focados em contribuir para a inclusão social, educação, qualidade de vida e bem-estar das comunidades nas regiões em que atuamos, contribuindo para mitigar, cada vez mais, as diferenças sociais. Projetos como esse colaboram para isso por meio do acesso à energia”, explica Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP na América do Sul.

O projeto da usina solar social, que contou com investimento de mais de R$ 500 mil da EDP, é realizado em parceria com a Gerando Falcões, além do escritório L.O. Baptista, que contribui com todo o suporte jurídico para a elaboração dos contratos e termos, a Ultragaz, que colabora com a gestão do processo de adesão dos moradores inscritos, e a EMP, com os sistemas contábeis e tributários.

A Favela dos Sonhos será beneficiada com a energia da usina solar social da EDP até 2026. Depois, e ao longo de mais 17 anos, a mesma usina irá beneficiar outras comunidades em situação de vulnerabilidade social que participam do Programa Comunidade In e que estejam conectadas à rede de distribuição da área de concessão da EDP em São Paulo. O Comunidade In é um programa social desenvolvido pela EDP que visa o desenvolvimento integrado e a melhoria progressiva da qualidade de vida das pessoas por meio de ações que atendam às necessidades locais.

Transição energética na favela

A usina solar social é apenas uma das iniciativas que a EDP realiza na Favela dos Sonhos. Para que a implantação da usina fosse possível, a empresa regularizou as instalações elétricas em toda a comunidade, proporcionando mais qualidade e segurança na rede de energia. Já na parte interna das residências, também em parceria com a ONG global Habitat, foram realizadas melhorias nas instalações internas para maior eficiência energética, com 55 moradias beneficiadas.

As ruas e vielas da Favela dos Sonhos receberam iluminação pública sustentável em outubro do ano passado. Em parceria com a organização Litro de Luz, foram instalados 30 postes de energia solar na comunidade, melhorando significativamente o cotidiano dessas famílias, que tinham dificuldade em circular à noite dentro da própria favela por conta da escuridão que havia no local.

Energia dos Sonhos

Na última semana, EDP lançou em suas redes sociais a websérie Energia dos Sonhos. São quatro episódios que contam, por meio de depoimentos e histórias dos próprios moradores, como a energia transformou a vida da Favela dos Sonhos. O objetivo é mostrar como o acesso à energia pode contribuir para a inclusão social e para melhorar a vida das pessoas.

No primeiro episódio, um colaborador da EDP conta o quão gratificante é poder contribuir, por meio de seu trabalho, para a realização dos sonhos de outras pessoas. O segundo traz a história de um morador que conseguiu montar seu pequeno negócio na favela a partir da economia na conta de energia. O terceiro mostra uma moradora que enfrentava dificuldades, devido à precariedade de energia, e conseguiu ter uma vida melhor, junto com seus filhos, a partir das iniciativas. Por fim, o quarto episódio traz o relato de uma professora sobre o impacto positivo da energia solar na escola e na rotina dos alunos.

Acompanhe o primeiro episódio da websérie e os próximos nas redes sociais da EDP no Brasil, YouTube e Instagram.

Estratégia global

Iniciativas semelhantes vêm sendo realizadas pela EDP em todo o mundo, como parte do do EDP Y.E.S. - You Empower Society, programa que agrega mais de 500 projetos de responsabilidade social para uma transição energética justa. Em 2022, teve início, em Portugal, o projeto Solar Solidário, no bairro da Cova da Moura, comunidade localizada nos arredores de Lisboa e que enfrenta desafios relacionados à falta de infraestrutura básica, especialmente elétrica. Nesta primeira ação, cerca de 150 famílias receberam, cada uma, dois painéis solares para produção de energia e uma geladeira mais eficiente.

Na Espanha, a companhia firmou acordo com a Cáritas Espanhola para financiar, por meio da Fundação EDP, em 2021, a instalação de sistemas fotovoltáicos de autoconsumo em algumas unidades da entidade no país. Ações como estas são exemplos de como a energia solar pode contribuir para a sustentabilidade e a inclusão social, garantindo o acesso à eletricidade de forma limpa e promovendo o desenvolvimento local.