Arujá disponibiliza 2.872 novas vagas de emprego

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está com 2.872 vagas de emprego disponíveis por meio do programa Arujá Emprega. As oportunidades são destinadas a candidatos de Arujá e região e abrangem diferentes áreas de atuação.

Entre as vagas disponíveis estão: auxiliar de logística (2.140), representante I (265), auxiliar de linha de produção (183), líder de logística (116), auxiliar de returns (31), auxiliar de limpeza (20), operador de empilhadeira (18), fiscal de pátio (17), almoxarife (15), analista de logística (13), movimentador logístico (12), assistente de operações logísticas (9), líder de almoxarifado (6), assistente operacional (3), líder de pátio (3), técnico instalador de sistemas de segurança (3), ajudante de confecção (2), analista de compras (1), auxiliar de carga e descarga (2), auxiliar de expedição (2), costureiro(a) overloquista (2), estoque/estoquista (2), motorista de caminhão (2), operador de máquinas (2), costureiro(a) de máquina reta (1), cozinheiro(a) (1) e operador de produção (1).

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e requisitos, conforme o cargo pretendido. Há vagas que exigem desde ensino fundamental até formação técnica, além de experiência profissional e, em alguns casos, habilitação específica.

Os interessados podem procurar o Arujá Emprega, na Rua Adhemar de Barros, 60, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para obter mais informações e participar dos processos seletivos.