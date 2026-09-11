Imóvel em condições de risco em Mogi é parcialmente demolido para garantir a segurança

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou, na tarde desta sexta-feira (11/09), a demolição parcial de um imóvel particular desocupado na rua Ipiranga, 159. A decisão foi tomada após vistoria realizada por equipes técnicas da administração municipal que constataram que a estrutura apresentava riscos para pedestres e motoristas que transitam pela via, uma das mais movimentadas da região central da cidade.

A ação foi coordenada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e contou com as participações das Secretarias Municipais de Mobilidade e Trânsito, Segurança e Serviços Urbanos, além da concessionária EDP. Para a execução dos trabalhos, o trânsito na faixa da direita da rua Ipiranga foi interditado no início da tarde no trecho entre as ruas Aleixo Costa e Capitão Paulino Freire. Agentes municipais de trânsito orientaram os motoristas.

“A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil havia recebido denúncias sobre as condições do imóvel e, após vistoria realizada na manhã desta sexta-feira, foi detectado risco de colapso de parte da estrutura, o que trazia risco para a segurança da população. Assim, a entidade proprietária do imóvel foi notificada sobre a situação e, devido à urgência da situação, a Prefeitura providenciou as intervenções de demolição parcial do imóvel, para garantir que o local esteja seguro”, explicou o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Marcos Vicente de Paulo.

A vistoria realizada no período da manhã contou com técnicos da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e do Departamento de Fiscalização de Obras, ligado à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Logo após a constatação do risco, o local já foi isolado, até que o serviço de demolição pudesse ser realizado, no início da tarde.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil atende a população de Mogi das Cruzes para situações de urgência e emergência pelo telefone 199.