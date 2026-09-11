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Região

Arujá amplia apoio a empresas para entrada no mercado internacional

Parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Sebrae-SP oferece capacitação e acompanhamento para negócios interessados em exportar

11 setembro 2026 - 17h24Por De Arujá
Arujá amplia apoio a empresas para entrada no mercado internacionalArujá amplia apoio a empresas para entrada no mercado internacional - (Foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Arujá, em parceria com o Sebrae-SP, está ampliando o apoio às empresas do município que desejam conquistar espaço no mercado internacional. A iniciativa ocorre por meio do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e executado pelo Sebrae-SP, por meio da Faculdade Sebrae, que oferece acompanhamento técnico gratuito para preparar os negócios para a exportação. 
 
Na última semana, a Secretaria promoveu um encontro com representantes de empresas de Arujá que participarão do processo de qualificação. O objetivo é apresentar o programa e iniciar o trabalho de preparação dos negócios com orientações para que possam identificar oportunidades, aprimorar seus processos e avaliar as condições para atuar no comércio exterior. 
 
O PEIEX atende micro e pequenas empresas e trabalha diferentes etapas necessárias para a exportação. Durante o processo, os participantes passam por um diagnóstico empresarial, recebem consultorias especializadas e são orientados na elaboração de um plano de exportação. 
 
De acordo com Priscila Ota, consultora de negócios do Sebrae-SP, exportar exige mais do que encontrar um mercado interessado. “É preciso conhecer as regras, entender os custos envolvidos, avaliar a capacidade de produção e planejar cada etapa da operação. Para muitas empresas, esse conhecimento é fundamental para transformar o interesse em exportar em uma estratégia concreta de crescimento”, afirmou. 
 
“Arujá já conta com uma empresa que passou pelo processo de qualificação e atualmente exporta seus produtos. O resultado mostra o potencial dos negócios instalados no município e serve como referência para as novas empresas”, disse o chefe da pasta, José Carlos. 
 
Para o micro e pequeno empreendedor um dos pontos importantes é identificar produtos que tenham diferenciais e características capazes de despertar o interesse do mercado internacional. Itens com originalidade, inovação e elementos que valorizem a identidade brasileira são destaques importantes. 
 
Os interessados podem manifestar interesse pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/Q20tBUD94q. O processo de qualificação tem duração de 3 a 4 meses. 
 
“A parceria busca ampliar esse movimento e fazer com que mais empresas de Arujá estejam preparadas para exportar. Isso fortalece os negócios locais e contribui para o desenvolvimento econômico da cidade”, completou o prefeito Luís Camargo. 
 
A qualificação completa tem de 3 a 4 meses e acompanha as empresas ao longo das etapas de preparação para o mercado externo. A proposta é oferecer conhecimento e suporte para que os empresários possam tomar decisões com mais segurança e estruturar seus negócios para novas oportunidades. 

O que é o PEIEX

O Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) é uma iniciativa gratuita que prepara as empresas de diferentes setores para o mercado internacional, por meio de capacitação técnica e atendimento individualizado. O programa ajuda na promoção de melhorias em gestão, processos produtivos, adequações comerciais e planejamento estratégico.

Sobre a ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar os objetivos, a ApexBrasil realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira, entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil. A Agência também atua de forma coordenada com atores públicos e privados para atração de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país.

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