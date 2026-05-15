Mutirão de Empregos de Poá reúne centenas de candidatos e amplia acesso ao mercado de trabalho

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizou nesta quinta-feira (14) mais uma edição do Mutirão de Empregos, que disponibilizou mais de 1,9 mil vagas de trabalho para a população. A ação ocorreu na sede da pasta, no Centro, e contabilizou a passagem de mais de 1 mil pessoas ao longo do dia, sendo que mais de 650 candidatos foram encaminhados para entrevistas de emprego.

O mutirão contou com oportunidades em diversos segmentos profissionais, incluindo vagas destinadas a Jovem Aprendiz, Pessoas com Deficiência (PCDs) e profissionais acima de 50 anos. Durante a ação, sete empresas parceiras realizaram entrevistas presenciais no próprio local, agilizando os processos seletivos e ampliando as possibilidades de contratação imediata.

Além do encaminhamento às vagas, a pasta ofereceu atendimento completo aos candidatos por meio do Núcleo de Apoio à População (NAP), responsável pela elaboração gratuita de currículos e emissão de Certidão de Antecedentes Criminais, documentos exigidos por algumas empresas participantes.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para ampliar as oportunidades de trabalho na cidade e na região. “O mutirão aproxima diretamente o candidato das empresas contratantes. Muitas pessoas já saíram daqui entrevistadas. Nosso objetivo é oferecer um atendimento completo, desde a orientação até a emissão de documentos necessários para o processo seletivo. Sabemos que alguns candidatos ainda não conseguiram se enquadrar nas vagas por estarem recebendo seguro-desemprego ou não atenderem aos requisitos exigidos, mas seguimos trabalhando para ampliar cada vez mais as oportunidades”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que o mutirão reforça o compromisso da administração municipal com a geração de emprego e renda. “Nosso governo tem trabalhado intensamente para criar oportunidades e aproximar a população do mercado de trabalho. O mutirão mostra que, quando o poder público e a iniciativa privada atuam juntos, os resultados aparecem. Seguiremos investindo em ações que promovam desenvolvimento econômico, inclusão e dignidade para as famílias poaenses”, declarou.

Novas oportunidades

Entre as empresas participantes estava a Induscabos. O auxiliar de Recursos Humanos da empresa, Leonardo França, destacou o interesse dos candidatos durante a ação. “Percebemos muitas pessoas realmente interessadas em trabalhar, inclusive profissionais mais experientes e aposentados em busca de uma nova oportunidade. Essa parceria com a Prefeitura é importante para todos: empresas, candidatos e o município. É uma iniciativa que aproxima quem precisa contratar de quem está procurando emprego”, comentou.

A analista de vagas da empresa TMKT, Claudia Ogata, ressaltou as possibilidades de crescimento oferecidas pela empresa. “Temos oportunidades para primeiro emprego e não exigimos experiência. Oferecemos treinamento remunerado, além de oportunidades de crescimento profissional após os primeiros meses de empresa. Também contamos com parcerias com faculdades e instituições de ensino, incentivando o desenvolvimento dos colaboradores”, explicou.

Iniciativa aprovada

Morador de Calmon Viana, Manoel da Silva acompanhou a filha Vitória em busca da primeira oportunidade profissional e elogiou a iniciativa da Prefeitura. “Fiquei muito feliz em ver essa oportunidade sendo oferecida aos jovens. Minha filha veio em busca do primeiro emprego e encontrar um evento tão organizado, com várias empresas reunidas e apoio da Prefeitura, traz esperança para muitas famílias”, afirmou.

Já a moradora do Jardim São José, Patricia Queiroz, de 54 anos, participou do mutirão em busca de uma vaga destinada ao público 50+. “É muito importante ter oportunidades voltadas para pessoas da nossa faixa etária. Muitas vezes encontramos dificuldades para retornar ao mercado de trabalho, então ações como essa nos dão mais confiança e esperança de conquistar uma nova colocação profissional”, destacou.