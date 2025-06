Mutirão de Especialidades realiza 4 mil consultas em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza o Mutirão de Especialidades, uma ação estratégica para agilizar o atendimento a pacientes que aguardam por consultas com especialistas na rede pública de saúde. A ação acontece no Complexo Integrado de Atendimento à Saúde (CIAS), no bairro Rodeio, e deve se estender ao longo dos próximos quatro meses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa prevê a realização de 4 mil consultas nas especialidades de endocrinologia, dermatologia e urologia, com o objetivo de atender parte da demanda reprimida dos últimos anos.

As consultas estão distribuídas em dermatologia, urologia e endocrinologia. O mutirão é viabilizado com recursos do saldo de contrato firmado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes com o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam), responsável pela gestão do CIAS e da UnicaFisio, também localizada no Rodeio.

A secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, destaca a importância do Mutirão de Especialidades para agilizar os atendimentos. “A ação integra um conjunto de medidas adotadas pela atual gestão para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na cidade, melhorando a qualidade do serviço na rede municipal”, aponta, reforçando a importância da atualização cadastral dos pacientes. “A equipe da Secretaria está convocando os pacientes conforme a ordem da fila. É fundamental que os dados de contato estejam atualizados. Quem mudou de endereço ou número de telefone deve procurar uma unidade de saúde para atualizar as informações e garantir o atendimento quando for chamado”, explica.

Apesar do impacto positivo da ação, a demanda total reprimida ainda é significativa: 7.973 pessoas aguardam consulta em dermatologia, 1.947 em urologia e 1.157 em endocrinologia. Com isso, novas estratégias e ações estão sendo planejadas para os próximos meses, com o intuito de ampliar ainda mais o acesso da população a atendimentos especializados.

A Secretaria Municipal de Saúde também aposta em outras ações para diminuir a fila de espera por consultas, exames e cirurgias na cidade. Entre janeiro e o último dia 2 de junho de 2025, 7.532 mulheres realizaram exames de mamografia. Desse total, 537 contaram com apoio da Carreta de Mamografia, que contribuiu significativamente para agilizar o atendimento à demanda reprimida.