Nova ação do 'Bairro a Bairro' atende moradores de Calmon Viana

A Secretaria de Saúde que estava presente realizou durante a ação um total de 1.167 atendimentos, sendo 353 doses aplicadas na vacinação contra Covid-19, Influenza, Meningo C e Febre Amarela, 84 testes rápidos de IST’s, 63 avaliações odontológicas, 98 exames de auriculoterapia, 161 aferições de pressão arterial, 125 testes de glicemia e a emissão de 28 Cartões do Sistema Único de Saúde (SUS).

Vale ressaltar que o Centro de Bem-Estar Animal (CEBEAP), aplicou 146 doses de vacina antirrábica e realizou 52 atendimentos veterinários. Também ocorreu busca ativa em 57 casas, para identificação de focos do mosquito Aedes Aegypti.

A ação ainda contou com atualização do CadÚnico (Assistência Social), informações sobre regularização fundiária (Habitação), Cata Treco (Serviços Urbanos), entre diversos outros serviços e atividades recreativas das diferentes Secretarias Municipais.

A Secretaria de Indústria e Comércio efetuou a emissão de 40 vias do Registro Geral (RG) e promoveu cerca de 30 atendimentos nos demais serviços ofertados pela Pasta como, Banco do Povo, Sebrae, Procon e Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

“Conseguimos atingir o nosso objetivo que era levar diversos serviços para os moradores de Calmon Viana. É importante dar aos munícipes a oportunidade de participarem de ações como esta. Desta forma, conseguimos auxiliar a população no que é preciso e aproximamos os munícipes da administração municipal”, destacou a prefeita, Marcia Bin.

A Prefeitura de Poá realizou no último domingo (04/06), a 3ª edição do “Bairro a Bairro” na Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) “Professor Walter de Almeida Monteiro”, localizada no bairro Calmon Viana. O evento levou aos munícipes do bairro serviços, orientações, recreação, entre outras atividades, promovidas pelas Secretarias Municipais.