Alto Tietê cria 1,6 mil vagas no 1º semestre de 2026; saldo cai 56,8%

Com 105,2 mil admissões e 103,6 mil demissões, o Alto Tietê criou 1,6 mil vagas de emprego no primeiro semestre de 2026, segundo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Apesar do saldo positivo, os números caíram 56,89% em relação ao mesmo período de 2025, quando somava 3,7 mil vagas. Já no mês de junho o saldo é positivo, de 48 vagas, 763 a mais que no mesmo mês de 2025, quando fechou com saldo negativo de 715 empregos.

O saldo de vagas é a diferença entre o total de trabalhadores admitidos e demitidos com carteira assinada. Esse é o principal termômetro do mercado de trabalho formal brasileiro e indica se o município contratou mais do que demitiu.

Mogi das Cruzes, com 191 vagas criadas, teve o maior saldo positivo em junho, seguida por Suzano (116); Itaquaquecetuba (94); Guararema (45); Santa Isabel (33); Salesópolis (24); e Biritiba Mirim (6).

As demais cidades tiveram saldo negativo de vagas. Arujá lidera com -207 vagas, seguida por Ferraz de Vasconcelos (-133) e Poá (-121).

Já em comparação com o ano anterior, Mogi registrou a maior aceleração na criação de empregos, saindo de 15 em 2025 para 191 vagas criadas em junho de 2026 (1.173,3%). Suzano saltou de 71 vagas negativas para 116 positivas; Poá de -1.097 para -121; Guararema saiu do déficit de 19 para 45 vagas criadas; e Salesópolis de -25 para 24 vagas.

Arujá caiu de 85 vagas em 2025 para -207 vagas (-343,52%) em 2026; Ferraz de 56 positivas para -133 negativas (-337,5); Itaquá caiu de 288 para 94 (-67,36%); Biritiba caiu de 15 para seis vagas (-60); e Santa Isabel diminuiu de 38 para 33 (-13,15).

Acumulado do ano

No acumulado do ano, a região criou 1,6 vagas, com 105.299 admissões e 103.667 demissões. Itaquá se destaca com 1.566 vagas criadas, seguida por Arujá (678); Mogi (512); Guararema (413); Ferraz (280); e Salesópolis (26).

Na contramão, Poá teve saldo negativo de 1.430 vagas, seguida por Santa Isabel (-101); e Biritiba (-27).

Em comparação entre 2025 e 2026, a região desacelerou 56,89% na criação de novos empregos. Guararema saltou 120,8%; Arujá 48,35%; Poá 44,29%; e Itaquá 5,17%.

As demais cidades tiveram saldo negativo. Biritiba caiu 141,5%; Suzano 138,7%; Mogi 59,9%; Ferraz 55,62%; Salesópolis 31,57%; e Santa Isabel 1,94%.