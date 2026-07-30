Ventania atinge região, que busca medidas contra impactos do El Niño

Com a aproximação dos efeitos do El Niño, as prefeituras do Alto Tietê estão preparando os municípios e intensificando as ações de prevenções climáticas através de secretarias e da Defesa Civil. As ações contam com atividades de observação climática e ações preventivas através de pastas de manutenção municipal.



A Prefeitura de Suzano, informou que a Defesa Civil da cidade conta com o Plano Municipal de Contingência, que estabelece as ações de resposta da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã diante de ocorrências relacionadas a eventos climáticos. As ações reúnem informações sobre áreas com histórico recorrente de desastres ou com alta suscetibilidade a ocorrências, classificando-as de acordo com a infraestrutura, a ocupação e a população (Caracterização do Cenário). Também define os locais destinados ao acolhimento de famílias que precisem deixar suas residências em situações de emergência (Cadastro de Abrigos).



No município, os assuntos relacionados às condições climáticas são tratados de forma integrada pelas secretarias municipais, de acordo com a natureza de cada demanda. Paralelamente, outras pastas também desenvolvem ações permanentes dentro de suas áreas de atuação. A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos executa serviços de limpeza de bueiros, galerias, valas e cursos d'água para minimizar riscos de alagamentos; a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove iniciativas voltadas à preservação ambiental e à recuperação de áreas verdes; e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego mantém orientação aos produtores rurais sobre práticas de conservação do solo e mitigação de impactos climáticos.



Para as ações diretamente voltadas à prevenção dos efeitos do El Niño, a Prefeitura atuou na atuação de zeladoria do município. Somente no primeiro semestre de 2026, foram retiradas 704 toneladas de resíduos de valas e rios, 210 toneladas de bueiros e 7.231 toneladas de pontos de descarte irregular, em um esforço contínuo para reduzir o risco de transbordamento dos corpos d'água e melhorar a drenagem urbana.



Já em Mogi das Cruzes, o trabalho de monitoramento das condições climáticas - seja no período chuvoso ou na estiagem - é contínuo, e feito pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil. O município conta com Plano de Contingência para o próximo período de chuvas. Ele já foi elaborado desde o ano passado com todo o planejamento e as devidas responsabilidades de todos os órgão e entidades participantes, além das áreas de risco delimitadas para monitoramento, fiscalização e as ações de cada instituição.



A Prefeitura destacou que o trabalho é realizado em parceria com outros setores e órgão de atuação em casos de emergências. É focado principalmente na segurança hídrica da população, com medidas para economia de água e garantia de abastecimento, e o combate a queimadas, com medidas de prevenção e combate a ocorrências. Este trabalho também será importante nos períodos de maiores temperaturas, que são previstas com o El Niño. Também é destacado que entre as principais orientações para o período de seca estão as de que os moradores, em hipótese alguma, coloquem fogo em lixo ou vegetação para limpeza de terrenos.



Itaquaquecetuba a gestão dos riscos climáticos é conduzida pela Defesa Civil, com base na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e em planos de contingência voltados a diferentes cenários, como estiagem, queimadas, Operação Noites Frias, baixa umidade do ar e eventos de chuvas intensas. As ações são intensificadas sempre que os órgãos oficiais de monitoramento apontam condições meteorológicas desfavoráveis.



O município adota medidas preventivas voltadas aos impactos de eventos climáticos extremos. Entre elas estão o monitoramento meteorológico e hidrológico em tempo real, o acompanhamento dos índices pluviométricos, a emissão de alertas preventivos à população, vistorias técnicas em áreas suscetíveis a alagamentos e inundações, monitoramento das áreas previstas no Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), manutenção da drenagem urbana em conjunto com as secretarias responsáveis e o acionamento preventivo das equipes operacionais sempre que há previsão de eventos meteorológicos severos.



Guararema informou que representantes da cidade, das forças de segurança, do Corpo de Bombeiros e de diversas entidades participaram no dia 25 de junho, de um encontro voltado à análise dos possíveis impactos do El Niño e das mudanças climáticas.



A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que o município não conta com uma comissão específica para tratar os assuntos climáticos do município. Porém, estudam, juntamente com o Condemat, a atuação conjunta, quando há a necessidade de respostas unificadas a desastres.



Os assuntos climáticos da cidade são tratados e prevenidos através de vistorias periódicas, indicando locais onde surgem buracos na via, obstrução de galerias, erosões, árvores em PQI. Moradias mais vulneráveis nos períodos chuvosos são vistoriadas e interditadas quando houver a necessidade por conta do risco. Também há um trabalho de conscientização da população, onde constroem suas moradias em locais catalogados sendo de risco.