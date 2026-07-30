SP tem 708 vagas de estágio remuneradas para alunos do Ensino Médio Técnico nesta semana

O programa de estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para alunos do Ensino Médio Técnico está com 708 vagas abertas nesta semana. Os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, de acordo com o curso e o tempo de trabalho semanal.
O estágio tem duração de seis meses, com carga horária de cerca de quatro horas diárias, permitindo a conciliação com os estudos. Neste período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação e o vale transporte, quando necessário, pela empresa parceira. Após o período de seis meses, a empresa pode estender o estágio ou efetivar o estudante. O edital do programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) foi publicado na última semana no Diário Oficial do Estado.
Confira o passo a passo para se inscrever no programa de estágio:
- Acesse https://www.beem.sp.gov.br/;
- Clique em “Sou estudante e quero saber mais”;
- Clique em “Inscreva-se”;
- Se ainda não tiver cadastro, clique em “Vamos lá”;
- Preencha suas informações pessoais no formulário: CPF, data de nascimento e RA;
- Cadastre os dados pessoais, onde colocará e-mail, celular, CEP, e outros;
- Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal;
- O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada;
- Após o login, navegue pela vitrine de vagas e busque vagas de acordo com o seu curso.
Estudantes menores de idade também podem se cadastrar no portal do do programa de bolsas de estágio. A diferença é que o processo deve ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis.
O que precisa para se inscrever:
- ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;
- estar matriculado na 2ª ou 3ª série Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;
- ter uma frequência escolar igual ou superior a 80% no período anterior à seleção;
- ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado.
Confira, abaixo, os cursos, jornadas e valor da bolsa-estágio mensal:
- Administração – 20h – R$ 729,98
- Agronegócio – 20h – R$ 729,98
- Alimentos – 12h – R$ 437,99
- Automação industrial – 12h – R$ 437,99
- Biotecnologia – 12h – R$ 437,99
- Celulose e papel – 12h – R$ 437,99
- Cibersistemas para automação – 12h – R$ 437,99
- Ciência de dados – 20h – R$ 883,66
- Computação gráfica – 12h – R$ 530,20
- Desenvolvimento de sistemas – 12h (Senai) 20h (demais ofertas) – R$ 530,20 (Senai) 883,66 (demais ofertas)
- Design de interiores – 12h – R$ 437,99
- Design gráfico – 12h – R$ 437,99
- Edificações – 12h – R$ 437,99
- Eletroeletrônica – 12h – R$ 437,99
- Eletromecânica – 12h – R$ 437,99
- Eletrônica – 20h – R$ 437,99
- Eletrotécnica – 12h – R$ 437,99
- Eventos – 12h – R$ 437,99
- Fabricação mecânica – 12h – R$ 437,99
- Farmácia – 12h (Senai) 20h (demais ofertas) – R$ 437,99 (Senai) 729,98 (demais ofertas)
- Hospedagem – 12h (Senac) 20h (demais ofertas) – R$ 437,99 (Senac) 729,98 (demais ofertas)
- Informática – 12h – R$ 530,20
- Instrumentação industrial – 12h – R$ 437,99
- Logística – 12h (Senai) 20h (demais ofertas) – R$ 437,99 (Senai) 729,98 (demais ofertas)
- Manufatura digital – 12h – R$ 437,99
- Manutenção automotiva – 12h – R$ 437,99
- Manutenção de máquinas industriais – 12h – R$ 437,99
- Manutenção e suporte em informática – 12h – R$ 530,20
- Mecânica – 12h – R$ 437,99
- Mecânica de precisão – 12h – R$ 437,99
- Mecatrônica – 12h – r$ 437,99
- Mecatrônica automotiva – 12h – R$ 437,99
- Meio ambiente – 20h – R$ 729,98
- Metalurgia – 12h – R$ 437,99
- Modelagem do vestuário – 12h – R$ 437,99
- Móveis – 12h – R$ 437,99
- Multimídia – 12h – R$ 437,99
- Nutrição e dietética – 12h – R$ 437,99
- Plásticos – 12h – R$ 437,99
- Portos – 12h – R$ 437,99
- Processos gráficos – 12h – R$ 437,99
- Produção de moda – 12h – R$ 437,99
- Programação de jogos digitais – 12h – R$ 530,20
- Qualidade – 12h – R$ 437,99
- Química – 12h – R$ 437,99
- Redes de computadores – 12h – R$ 530,20
- Segurança do trabalho – 12h – R$ 437,99
- Sistemas de energia renovável – 12h – R$ 437,99
- Soldagem – 12h – R$ 437,99
- Vendas – 20h – R$ 729,98