SP tem 708 vagas de estágio remuneradas para alunos do Ensino Médio Técnico nesta semana

O programa de estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para alunos do Ensino Médio Técnico está com 708 vagas abertas nesta semana. Os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, de acordo com o curso e o tempo de trabalho semanal.

O estágio tem duração de seis meses, com carga horária de cerca de quatro horas diárias, permitindo a conciliação com os estudos. Neste período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação e o vale transporte, quando necessário, pela empresa parceira. Após o período de seis meses, a empresa pode estender o estágio ou efetivar o estudante. O edital do programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) foi publicado na última semana no Diário Oficial do Estado.

Confira o passo a passo para se inscrever no programa de estágio:

Acesse https://www.beem.sp.gov.br/; Clique em “Sou estudante e quero saber mais”; Clique em “Inscreva-se”; Se ainda não tiver cadastro, clique em “Vamos lá”; Preencha suas informações pessoais no formulário: CPF, data de nascimento e RA; Cadastre os dados pessoais, onde colocará e-mail, celular, CEP, e outros; Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal; O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada; Após o login, navegue pela vitrine de vagas e busque vagas de acordo com o seu curso.

Estudantes menores de idade também podem se cadastrar no portal do do programa de bolsas de estágio. A diferença é que o processo deve ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis.

O que precisa para se inscrever:

ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;

estar matriculado na 2ª ou 3ª série Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;

ter uma frequência escolar igual ou superior a 80% no período anterior à seleção;

ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado.

Confira, abaixo, os cursos, jornadas e valor da bolsa-estágio mensal: