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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Empregos

SP tem 708 vagas de estágio remuneradas para alunos do Ensino Médio Técnico nesta semana

Bolsas mensais variam de R$ 437,99 a R$ 883,66

30 julho 2026 - 11h00Por da Reportagem Local
SP tem 708 vagas de estágio remuneradas para alunos do Ensino Médio Técnico nesta semanaSP tem 708 vagas de estágio remuneradas para alunos do Ensino Médio Técnico nesta semana - (Foto: Agência SP)

O programa de estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para alunos do Ensino Médio Técnico está com 708 vagas abertas nesta semana. Os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, de acordo com o curso e o tempo de trabalho semanal.

O estágio tem duração de seis meses, com carga horária de cerca de quatro horas diárias, permitindo a conciliação com os estudos. Neste período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação e o vale transporte, quando necessário, pela empresa parceira. Após o período de seis meses, a empresa pode estender o estágio ou efetivar o estudante. O edital do programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) foi publicado na última semana no Diário Oficial do Estado.

Confira o passo a passo para se inscrever no programa de estágio:

  1. Acesse https://www.beem.sp.gov.br/; 
  2. Clique em “Sou estudante e quero saber mais”;
  3. Clique em “Inscreva-se”;
  4. Se ainda não tiver cadastro, clique em “Vamos lá”;
  5. Preencha suas informações pessoais no formulário: CPF, data de nascimento e RA;
  6. Cadastre os dados pessoais, onde colocará e-mail, celular, CEP, e outros;
  7. Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal;
  8. O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada;
  9. Após o login, navegue pela vitrine de vagas e busque vagas de acordo com o seu curso.

Estudantes menores de idade também podem se cadastrar no portal do do programa de bolsas de estágio. A diferença é que o processo deve ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis.

O que precisa para se inscrever:

  • ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;
  • estar matriculado na 2ª ou 3ª série Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;
  • ter uma frequência escolar igual ou superior a 80% no período anterior à seleção;
  • ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado.

Confira, abaixo, os cursos, jornadas e valor da bolsa-estágio mensal:

  • Administração – 20h – R$ 729,98
  • Agronegócio – 20h – R$ 729,98
  • Alimentos – 12h – R$ 437,99
  • Automação industrial – 12h – R$ 437,99
  • Biotecnologia – 12h – R$ 437,99
  • Celulose e papel – 12h – R$ 437,99
  • Cibersistemas para automação – 12h – R$ 437,99
  • Ciência de dados – 20h – R$ 883,66
  • Computação gráfica – 12h – R$ 530,20
  • Desenvolvimento de sistemas – 12h (Senai) 20h (demais ofertas) – R$ 530,20 (Senai) 883,66 (demais ofertas)
  • Design de interiores – 12h – R$ 437,99
  • Design gráfico – 12h – R$ 437,99
  • Edificações – 12h – R$ 437,99
  • Eletroeletrônica – 12h – R$ 437,99
  • Eletromecânica – 12h – R$ 437,99
  • Eletrônica – 20h – R$ 437,99
  • Eletrotécnica – 12h – R$ 437,99
  • Eventos – 12h – R$ 437,99
  • Fabricação mecânica – 12h – R$ 437,99
  • Farmácia – 12h (Senai) 20h (demais ofertas) – R$ 437,99 (Senai) 729,98 (demais ofertas)
  • Hospedagem – 12h (Senac) 20h (demais ofertas) – R$ 437,99 (Senac) 729,98 (demais ofertas)
  • Informática – 12h – R$ 530,20
  • Instrumentação industrial – 12h – R$ 437,99
  • Logística – 12h (Senai) 20h (demais ofertas) – R$ 437,99 (Senai) 729,98 (demais ofertas)
  • Manufatura digital – 12h – R$ 437,99
  • Manutenção automotiva – 12h – R$ 437,99
  • Manutenção de máquinas industriais – 12h – R$ 437,99
  • Manutenção e suporte em informática – 12h – R$ 530,20
  • Mecânica – 12h – R$ 437,99
  • Mecânica de precisão – 12h – R$ 437,99
  • Mecatrônica – 12h – r$ 437,99
  • Mecatrônica automotiva – 12h – R$ 437,99
  • Meio ambiente – 20h – R$ 729,98
  • Metalurgia – 12h – R$ 437,99
  • Modelagem do vestuário – 12h – R$ 437,99
  • Móveis – 12h – R$ 437,99
  • Multimídia – 12h – R$ 437,99
  • Nutrição e dietética – 12h – R$ 437,99
  • Plásticos – 12h – R$ 437,99
  • Portos – 12h – R$ 437,99
  • Processos gráficos – 12h – R$ 437,99
  • Produção de moda – 12h – R$ 437,99
  • Programação de jogos digitais – 12h – R$ 530,20
  • Qualidade – 12h – R$ 437,99
  • Química – 12h – R$ 437,99
  • Redes de computadores – 12h – R$ 530,20
  • Segurança do trabalho – 12h – R$ 437,99
  • Sistemas de energia renovável – 12h – R$ 437,99
  • Soldagem – 12h – R$ 437,99
  • Vendas – 20h – R$ 729,98

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