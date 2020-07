Novo estudo sobre VLT pode entrar na pauta de projetos do Estado

O projeto de implantação Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) pode entrar novamente no radar da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado. A proposta já foi discutida em 2008 (veja matéria abaixo).

A secretaria informou que realiza “diversos estudos” de mobilidade urbana para o Alto Tietê.

Segundo a pasta, estes estudos estão em fase de planejamento, que visa entender a viabilidade econômica e operacional para os projetos.

Há uma preocupação, por parte da pasta, para que se melhore a mobilidade urbana, tanto para as cidades quanto entre as cidades.

A resposta veio após um questionamento feito pelo DS sobre a possível implantação VLT na região.

A reportagem apurou que o transporte – que já existe na Baixada Santista – poderia se tornar uma realidade entre as cidades de Suzano e Mogi das Cruzes.

Na nota enviada ao DS, a pasta não confirma ou nega a possibilidade.

O VLT é um veículo que não polui e circula no nível das ruas. Ele funciona na Baixada Santista com o trecho completo desde 2017 e liga duas cidades, contando com 14 estações, iniciando na estação Barreiros, em São Vicente, e terminando na estação Porto, em Santos.

No entanto, no último dia 6, o governo do Estado assinou um novo convênio para a construção de outro trecho do VLT na Baixada, que vai se integrar com a linha já existente.

A linha que opera entre São Vicente e Santos é administrada pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), que também administra os ônibus intermunicipais (azuis) que circulam no Alto Tietê.

Em 2008, então governador Serra anunciou projeto na região