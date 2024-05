Novos cursos da Fatec são divulgados na estação de Ferraz nesta terça-feira

A estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM recebe nesta terça-feira um espaço para informar a população a respeito da abertura de novas vagas para os cursos superiores da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) da região do Alto Tietê.

Um estande estará disponível para dar informações e orientações aos usuários das 14h às 20h. A ação é uma parceria da CPTM com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do município, tem o objetivo de divulgar informações sobre o vestibular das graduações em Gestão Administrativa, Gestão de Processos Industriais e Análises e Desenvolvimentos de Sistema.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.