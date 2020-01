Novos ônibus intermunicipais com ar condicionado começam a circular na região

O Alto Tietê começa a ganhar novos ônibus intermunicipais com ar condicionado. Quatro novos veículos da Linha 038, que liga Mogi das Cruzes, com partida da Estação da CPTM - Estudantes até São Paulo, com destino à Estação Armênia, já estão operando. Segundo o gestor do Consórcio Unileste, Nelson Belon, a previsão é de que mais 85 novos veículos sejam distribuídos para a região, até o final de 2020, para modernizar a frota e trazer tecnologias, tendências e benefícios exclusivos para os passageiros.

Atualmente, o consórcio tem 350 ônibus circulando entre as cidades da região e Capital. Ao DS, Belon contou que esses novos veículos vão melhorar o transporte intermunicipal. De acordo com o gestor do Consórcio Unileste, a tendência é de que uma única linha tenha mais de um ônibus novo. "Dependerá da demanda. Pode haver que mais veículos sejam colocados numa mesma linha. A ideia é modernizar a frota, para levar à população um serviço de qualidade".

NOVO VEÍCULO

O veículo usado é o ônibus modelo Caio Apache VIP IV - Mercedes Benz OF - 1724L na versão com cinco portas. Eles foram recentemente adquiridos pela empresa ATT – Alto Tietê Transporte com investimentos na faixa dos dois milhões de reais.

Modernos e atualizados com itens indispensáveis as novas rotinas dos passageiros, os veículos da ATT estão equipados com ar condicionado dimensionados para enfrentar as temperaturas do verão brasileiro, entradas USB para recarregar o celular ao longo do trajeto, suspensão pneumática — essencial para diminuir a trepidação no interior do veículo, possibilitando tanto a comodidade do usuários como prolongar a vida útil dos componentes mecânicos — e elevador lateral para acesso de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.

A estimativa preliminar é que cada um dos quatro carros adquiridos no final de 2019 atendam 300 passageiros por dia, totalizando mais de 30.000 pessoas por mês. Um número bastante expressivo para o início da operação, pois a proposta da ATT é conectar pessoas aos seus destinos com a melhor qualidade disponível.

Esses ônibus acomodam 30 passageiros em assentos desenvolvidos com material confortável e reforçado para suportar a demanda. O veículo ainda possibilita o transporte de mais 41 passageiros em pé, conforme limite de segurança orientado tanto pelo fabricante quanto pela legislação de trânsito.