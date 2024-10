Número de animais resgatados pela Guarda Ambiental de Itaquá cresce 40%

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba registrou um aumento de 40,54% no número de resgates de animais silvestres de janeiro a setembro de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. No total, 409 animais foram resgatados neste ano e 291 em 2023. O resgate tem por objetivo preservar a vida deles, além de proteger a fauna e a flora.



Grande parte dos animais são encontrados em condições precárias de saúde ou em situação de cativeiro. Após o resgate, eles são encaminhados ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS-PET), em São Paulo, onde recebem os cuidados necessários.



Entre as espécies mais resgatadas nos dois anos, destacam-se os gambás de orelha preta, conhecidos como saruês, com 275 ocorrências, 161 cobras, 146 pássaros coletinha, 77 patos, 42 tartarugas, 35 bichos-preguiça e 35 corujas.



"O trabalho da Guarda Ambiental é essencial para a preservação de nossa fauna. O aumento dos resgates deixa claro que o nosso foco é proteger a vida animal e garantir que essas espécies sejam recuperadas e reintegradas ao seu habitat natural", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



Segundo o prefeito Eduardo Boigues, o número representa uma vitória para a preservação. "Estamos lidando com um número crescente de animais em situação de risco, o que reforça a importância da conscientização da população. Cada resgate é uma vitória para a preservação da biodiversidade e o equilíbrio ambiental em nossa cidade", completou.



Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pelos telefones 153, (11) 4753-1108, (11) 4753-1421 e (11) 4642-4659.