OAB Itaquá promove '2º Simpósio da Pessoa com Deficiência' nesta sexta-feira

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promove seu 2º Simpósio da Pessoa Com Deficiência nesta sexta-feira (28/11), das 8h30 às 12h30, em sua sede (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia), com quatro palestrantes especializados na temática. As inscrições gratuitas ainda podem ser feitas por meio do link disponibilizado no Sympla (bit.ly/2SimpósioPCD).



Com foco em temas como inclusão, saúde e dignidade, a manhã prevista pela Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, cuja presidente é a advogada Jacqueline Maia, trará uma série de ensinamentos e debates no universo PCD e na atuação dos profissionais do Direito no atendimento e acompanhamento de demandas voltadas a este público cujas necessidades vêm ganhando cada vez mais notoriedade na sociedade.



A abertura do simpósio acontece a partir das 8h30 com um café da manhã voltado à recepção e networking dos convidados, seguido pela abertura oficial com a direção da presidente do grupo organizador. A primeira palestra está prevista para às 9 horas com a ex-presidente da Comissão dos Direitos PCD da OAB/SP, Camilla Varella, tratando dos “Desafios na Efetivação dos Direitos da Pessoa com Deficiência”. Na sequência, às 9h55, é a vez da presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Itaquaquecetuba, Alline Campelo, falar da inclusão na busca por medicações de alto custo.



A manhã de formações e debates segue às 10h45 com a palestra “Saúde Mental e Atendimento Interdisciplinar”, cuja ministra será a profissional Elisangela Mendes. Por fim, a última formação do dia ficará por conta da pedagoga e palestrante internacional Paula Romani que, com sua expertise em Desenvolvimento Humano, trará o seminário “O Silêncio Mata: Um Olhar Além da Inclusão”.



Segundo a presidente da comissão organizadora, a manhã de atividades prevê informação, experiências e troca de conhecimento aos participantes graças aos convidados do simpósio. “Além de advogados, teremos a presença de representantes de outras áreas para falar de soluções práticas e jurídicas que contribuam para uma sociedade mais inclusiva. Será uma manhã de muito conhecimento e imersão nesta causa, convidamos a todos para participar”, comentou Jacqueline.



A presidente da OAB Itaquá, Matilde Gomes, destaca que o fomento à acessibilidade e a garantia da autonomia de todos os públicos são pilares essenciais na atuação da Ordem, tornando a organização deste simpósio motivo de orgulho. “Nosso objetivo é atingir um ambiente onde todos, independentemente de suas condições, possam exercer seus direitos de forma plena e viver com dignidade, por isso, estamos trazendo esta série de palestras que com certeza serão cheias de aprendizado nesta causa tão relevante na atualidade. Será absolutamente imperdível”, destacou.



