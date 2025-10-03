OAB Suzano realiza Congresso Acadêmico sobre os 10 anos do Código de Processo Civil neste sábado

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), promoverá neste sábado (04/10), às 9 horas, o Congresso Acadêmico Regional. O evento gratuito terá como foco as discussões sobre os dez anos do Código de Processo Civil (CPC), de 2015. O encontro acontecerá na sede da subseção (rua Baruel, 592 - Vila Adelina) e as inscrições gratuitas estão disponíveis no link bit.ly/congresso_cpc10anos.

O congresso deverá abordar como a legislação transformou a dinâmica da prática jurídica e abriu novas perspectivas para a advocacia, o Judiciário e a sociedade.



O evento contará com a abertura do presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, e terá como palestrantes a Dra. Suellen Colombo, especialista em Direito Empresarial e Processual Civil, e o Dr. Márcio Maidame, doutor em Direito pela UFMG e coordenador regional da ESA OAB SP.



Também participarão a Dra. Patrícia Braga, conselheira seccional da OAB SP e presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Suzano; o Dr. Marcos Paulo Delgado, advogado e professor da UNG; e o Dr. Aleksander Zakimi, conselheiro seccional e presidente da Comissão do Acadêmico da OAB SP. A mediação será conduzida pela Dra. Amanda Anselmo Oliveira, presidente da Comissão de Acadêmicos da OAB Suzano e vice-presidente da Comissão de Eventos da OAB SP. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente pelo link bit.ly/congresso_cpc10anos.

O presidente da subseção, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou a importância da iniciativa. “Esse congresso representa um momento histórico para a advocacia e para os estudantes de Direito da região. Reunimos especialistas de altíssimo nível para debater as transformações e desafios trazidos pelo CPC de 2015, promovendo conhecimento, atualização e integração entre academia e prática profissional”, disse.