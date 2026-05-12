Governo de SP amplia entrega de medicamento em casa para pacientes de Mogi

O Governo de São Paulo ampliou o programa Remédio SP para Mogi das Cruzes. O serviço, que teve início na última semana, realiza a entrega de medicamentos diretamente na residência dos pacientes, reduzindo os deslocamentos e garantindo mais comodidade para aqueles que fazem tratamento contínuo.

Em funcionamento inicialmente na Farmácia de Alto Custo do AME Maria Zélia, na capital, o programa já beneficiou mais de 115 mil pessoas. Com a expansão, cerca de 8 mil pacientes de Mogi das Cruzes passam a ter acesso ao programa, com média estimada de 80 entregas por dia sendo expandido de forma gradativa.

O Remédio SP utiliza uma plataforma digital para facilitar o acesso aos medicamentos fornecidos pelo Estado. Por meio do sistema, é possível enviar documentos, solicitar medicamentos e acompanhar o andamento dos pedidos de forma online.

Critérios e elegibilidade para o Remédio SP

Para inclusão no serviço, são considerados critérios como a regularidade documental, a viabilidade logística e o endereço do paciente. É necessário que haja um responsável disponível para o recebimento dos medicamentos.

São elegíveis medicamentos que possuem condições adequadas de transporte e que não exigem dispensação presencial mensal. Em geral, não são contemplados itens sob controle especial ou que demandam apresentação mensal de exames, tratamentos com retirada trimestral, semestral ou anual, medicamentos volumosos, dispensações destinadas a centros de referência, itens recém-incorporados com baixa demanda ou com alto risco de extravio.

Ao todo, mais de 916 mil cidadãos são atendidos pelo Remédio SP, estando cadastrados para retirarem seus medicamentos e o acesso ao programa pode ser feito pela internet pelo link: remediosp.saude.sp.gov.br ou por aplicativo de celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Para utilizar o serviço, é necessário ter cadastro na plataforma gov.br.