Cultura e Turismo de Ferraz realizam aula de crochê na Estação Cidadania e Cultura

A cidade de Ferraz de Vasconcelos vem se tornando um berço de cultura e artesanato.Toda terça-feira na Estação Cidadania e Cultura localizada na Cidade Kemel, a Secretaria de Cultura e Turismo realiza aulas de crochê e muitas outras atividades.

A oficina são ministradas pela professora Marimarcia Santos da Silva, das 9h30 às 10h30. Segundo a professora, muitas alunas estão aprendendo tudo do começo e se saindo muto bem: “ Aqui elas aprendem a fazer de tudo e quase do zero, fico feliz pela evolução de cada uma”.

Durante o momento as alunas aprendem a fazer diversos tipos de itens que pode se transformar em geração de renda, como bolsas, suplá, saias, blusas, saídas de praia e muito mais.

“Eu entrei aqui sem saber nada de crochê, já fiz bolsas, barra de pano de prato e muitas outras coisas. Aqui eu sou acolhida”, pontuou a aluna, Marinalva Calazans.

A aluna Maria Inês vê no curso uma forma de escape da rotina: “O crochê tem me ajudado muito, sempre trabalhei e agora que estou em casa o crochê tem me ajudado a movimentar a mente e fazer novos amigos”, relatou.

As vagas para as oficinas de crochê continuam abertas e para participar basta ter em mãos o comprovante de endereço e o documento original com foto.