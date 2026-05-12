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Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
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Região

Cultura e Turismo de Ferraz realizam aula de crochê na Estação Cidadania e Cultura

Alunas aprendem a fazer diversos tipos de itens

12 maio 2026 - 15h53Por De Ferraz
- (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

A cidade de Ferraz de Vasconcelos vem se tornando um berço de cultura e artesanato.Toda terça-feira na Estação Cidadania e Cultura localizada na Cidade Kemel, a Secretaria de Cultura e Turismo realiza aulas de crochê e muitas outras atividades.

A oficina são ministradas pela professora Marimarcia Santos da Silva, das 9h30 às 10h30. Segundo a professora, muitas alunas estão aprendendo tudo do começo e se saindo muto bem: “ Aqui elas aprendem a fazer de tudo e quase do zero, fico feliz pela evolução de cada uma”. 

Durante o momento as alunas aprendem a fazer diversos tipos de itens que pode se transformar em geração de renda, como bolsas, suplá, saias, blusas, saídas de praia e muito mais.

“Eu entrei aqui sem saber nada de crochê, já fiz bolsas, barra de pano de prato e muitas outras coisas. Aqui eu sou acolhida”, pontuou a aluna, Marinalva Calazans. 

A aluna Maria Inês vê no curso uma forma de escape da rotina: “O crochê tem me ajudado muito, sempre trabalhei e agora que estou em casa o crochê tem me ajudado a movimentar a mente e fazer novos amigos”, relatou. 

As vagas para as oficinas de crochê continuam abertas e para participar basta ter em mãos o comprovante de endereço e o documento original com foto. 

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