Operação da Cetesb fiscaliza mais de 3 mil veículos no Alto Tietê

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) fiscalizou 3.366 veículos movidos a diesel no Alto Tietê no Alto Tietê. No total, 18 veículos foram autuados na região.

A fiscalização foi realizada no dia 11 de junho, na Rodovia Ayrton Senna, na altura do km 41, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a Cetesb, a operação é realizada durante todo o ano, mas é intensificada durante o inverno, quando a dispersão dos poluentes fica desfavorável, com chuvas escassas e pouco vento. O objetivo é combater a emissão de fumaça preta acima do permitido pela legislação ambiental.

As equipes da companhia se concentraram em 21 pontos em todo o Estado. No total, a Cetesb fiscalizou 35.466 veículos movidos a diesel, com 35.021 aprovados e 445 penalizados.

Os motoristas podem ser autuados em 60 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, equivalente, em 2024, a R$ 2.121,60. Os técnicos da companhia utilizam a Escala de Ringelmann, que é gráfica para avaliação visual, com tonalidades que vão do branco ao preto.

A fumaça preta causa danos ao meio ambiente e também à saúde. Além disso, pode ser um indicativo de que algo não está funcionando corretamente no veículo.

Porém, a Cetesb oferece a possibilidade de redução da multa, em até 70%, desde que o veículo não tenha sido autuado nos doze meses anteriores. Para isso, o proprietário deve apresentar a solicitação, em até 60 dias após o recebimento da penalidade, e comprovar a regularização por intermédio do Relatório de Emissão de Opacidade ( RMO), emitido por uma empresa pertencente à rede de unidades operacionais capacitadas pela companhia.

A fiscalização contou, além dos técnicos da Cetesb, com a participação o apoio da Polícia Rodoviária Federal, além de agentes das concessionárias das rodovias.