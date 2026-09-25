Orquídea Fest terá transporte gratuito para crianças no domingo (27)

Crianças menores de 14 anos acompanhadas de um adulto poderão utilizar gratuitamente os ônibus das linhas municipais de Poá durante o domingo (27). A medida integra a programação do último dia da Orquídea Fest Poá 2026 e busca facilitar o acesso das famílias às atrações especiais preparadas para as crianças na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150, no Centro).

A gratuidade será válida das 8h às 23h59, em todas as linhas municipais, permitindo que as famílias possam se deslocar pela cidade sem custo ao longo do dia.

A programação especial começa às 10 horas, na Praça de Eventos, com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos. O tradicional trenzinho também estará disponível, com circulação pela região central de Poá das 13h às 17h.

A partir das 14 horas, o público poderá acompanhar as apresentações da Patrulha Canina e do personagem Chiquinho. Toda a programação infantil será gratuita e não haverá necessidade de doação de alimentos para acesso às atrações.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso das famílias às atividades do último dia da festa.

“Preparamos um domingo especial para as nossas crianças e suas famílias. Além de uma programação gratuita, com brinquedos, atrações e muita diversão, a tarifa zero nos ônibus municipais facilita o deslocamento e permite que mais famílias possam participar desse momento. Queremos encerrar a Orquídea Fest com muita alegria, reunindo as famílias poaenses em uma grande celebração”, afirmou.

Encerramento com Péricles

Além da programação infantil durante o dia, o domingo também marca o encerramento da Orquídea Fest Poá 2026. A partir das 19 horas, o cantor Péricles se apresenta na Praça de Eventos.

O acesso ao setor pista será gratuito mediante ingresso digital e doação de um litro de óleo. Os alimentos arrecadados serão destinados às ações sociais do município.