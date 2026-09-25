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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Região

Orquídea Fest terá transporte gratuito para crianças no domingo (27)

Gratuidade será válida das 8h às 23h59 para crianças menores de 14 anos acompanhadas de um adulto, em todas as linhas municipais

25 setembro 2026 - 17h48Por de Suzano
A gratuidade será válida das 8h às 23h59, em todas as linhas municipais, permitindo que as famílias possam se deslocar pela cidade sem custo ao longo do dia.A gratuidade será válida das 8h às 23h59, em todas as linhas municipais, permitindo que as famílias possam se deslocar pela cidade sem custo ao longo do dia. - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

Crianças menores de 14 anos acompanhadas de um adulto poderão utilizar gratuitamente os ônibus das linhas municipais de Poá durante o domingo (27). A medida integra a programação do último dia da Orquídea Fest Poá 2026 e busca facilitar o acesso das famílias às atrações especiais preparadas para as crianças na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150, no Centro).

A gratuidade será válida das 8h às 23h59, em todas as linhas municipais, permitindo que as famílias possam se deslocar pela cidade sem custo ao longo do dia.

A programação especial começa às 10 horas, na Praça de Eventos, com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos. O tradicional trenzinho também estará disponível, com circulação pela região central de Poá das 13h às 17h.

A partir das 14 horas, o público poderá acompanhar as apresentações da Patrulha Canina e do personagem Chiquinho. Toda a programação infantil será gratuita e não haverá necessidade de doação de alimentos para acesso às atrações.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso das famílias às atividades do último dia da festa.

“Preparamos um domingo especial para as nossas crianças e suas famílias. Além de uma programação gratuita, com brinquedos, atrações e muita diversão, a tarifa zero nos ônibus municipais facilita o deslocamento e permite que mais famílias possam participar desse momento. Queremos encerrar a Orquídea Fest com muita alegria, reunindo as famílias poaenses em uma grande celebração”, afirmou.

Encerramento com Péricles

Além da programação infantil durante o dia, o domingo também marca o encerramento da Orquídea Fest Poá 2026. A partir das 19 horas, o cantor Péricles se apresenta na Praça de Eventos.

O acesso ao setor pista será gratuito mediante ingresso digital e doação de um litro de óleo. Os alimentos arrecadados serão destinados às ações sociais do município.

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