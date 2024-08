Paciente espera de três a 40 dias para marcar consulta no Alto Tietê

O tempo de espera para a marcação de consultas nas cidades da região depende da especialidade necessária. O DS entrou em contato com as prefeituras para saber o tempo médio e entender as ações realizadas para diminuir o tempo de espera.

As administrações de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema e Arujá responderam aos questionamentos. As demais cidades não passaram as informações até o fechamento desta reportagem.

A Prefeitura de Suzano disse que a variação no tempo de espera para a marcação é de sete a 30 dias. Além da especialidade, a localidade também é algo que influencia no tempo de marcação e a administração exemplifica.

“No distrito de Palmeiras a demanda é maior por clínico geral, enquanto na região norte é por pediatra. Ou seja, a procura e o tempo de espera variam conforme as áreas de interesse nessas localidades”.

Para tentar diminuir o tempo de espera para a marcação de consultas, a Prefeitura de Suzano disse que foram contratados, recentemente, 28 profissionais pelo programa federal “Mais Médicos”.

Em Mogi, a Prefeitura afirmou que um relatório semanal elaborado com informações das 19 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade mostrou que era possível agendar uma consulta de ginecologia, clínica médica ou pediatria em até três dias, em média, no Posto de Saúde de Sabaúna.

Enquanto isso, o posto da Vila Natal estava com média de 19 dias, sendo que pediatria era possível marcar de um dia para o outro. “É importante lembrar que são consultas para tratamentos eletivos, ou seja, consultas de rotina e não casos urgentes, já que as urgências e emergências devem ser direcionadas às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e unidades 24 horas”, disse a administração.

A demanda, de acordo com a Prefeitura, é muito alta e depende da unidade de saúde.

Entre as principais ações para tentar diminuir o tempo de espera pelas consultas estão os mutirões de consultas promovidos em unidades estratégias, geralmente aos sábados, atendendo pacientes com maior tempo de espera.

“É importante que os pacientes convocados para os mutirões não faltam às consultas ou, não podendo comparecer, avisem pelo telefone 160 com antecedência para que a vaga seja liberada para outra pessoa em espera”.

A Prefeitura de Ferraz afirmou que reduziu de 60 dias para até 15 dias a marcação de consultas na rede municipal de Saúde. De acordo com a administração, esse resultado foi obtido com a ampliação da equipe técnica de saúde nas unidades com o reforço de médicos e com a ferramenta utilizada para os agendamentos das consultas de forma on-line, sendo possível agendar consulta pelo celular.

Além de mais profissionais, a administração ressaltou os novos atendimentos criados com a ampliação para cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, que atendem em horário estendido até às 21 horas. Três unidades também passaram a atender aos sábados.

A Prefeitura de Poá disse que a consulta é marcada com o prazo máximo de 30 dias. “O agendamento pode ocorrer tanto semanal quanto mensalmente, dependendo da quantidade de médicos disponíveis na Unidade Básica de Saúde”. O agendamento é feito pessoalmente, a partir das 7 horas.

A demanda, segundo a administração, é alta. Para tentar diminuir o tempo de espera, a Prefeitura adotou o atendimento por telemedicina. “Os pacientes que desejam passar com esse serviço são colocados em atendimento fora do horário do nosso funcionamento para que tenha o atendimento médico”.

O atendimento por telemedicina é marcado na UBS ou na Secretaria de Saúde da cidade. O médico entra em contato via SMS, agendando o melhor horário para realizar o atendimento, que é feito via WhatsApp.

Em Guararema, o prazo médio está entre 30 e 40 dias, com variação por especialidade. Esse tempo é para consultas de rotina. “Para casos com necessidade de priorização, o agendamento é feito de maneira mais breve, de acordo com protocolo”. A Secretaria de Saúde disse que a demanda está dentro do esperado.

A administração disse que envia mensagens nas vésperas para confirmar a marcação da consulta. Caso ocorra o cancelamento, outros pacientes são antecipados.

A Prefeitura de Arujá disse que para marcar a consulta demora de 30 a 40 dias, com a demanda sendo muito alta. O contato telefônico é feito para confirmação da consulta e evitar faltas, além do acolhimento dos casos mais urgentes para rápido atendimento.