Pagodeira Mogi Sunset promete uma nova experiência para os fãs de pagode

Um novo projeto musical para quem gosta de pagode começa em Mogi das Cruzes. No domingo, 22 de março, a partir das 14h, acontece a primeira edição do Pagodeira Mogi Sunset, evento que surge com a proposta de integrar música, pôr do sol e uma grande estrutura, posicionando a região no circuito dos grandes shows do Estado. O evento acontece em um novo local, chamado de Arena Mogi, localizado na Avenida das Orquídeas, em Brás Cubas, em um espaço preparado especialmente para receber grande público, com fácil acesso pra quem mora em Mogi, e para quem vem de Suzano, Alto Tietê e Grande São Paulo.

Pensado para atrair público de diferentes localidades, como São Paulo, Grande ABC, Litoral e interior, o Pagodeira Mogi Sunset nasce como uma experiência completa, indo além de um simples show. A programação foi desenhada para acompanhar o sunset até a noite, com apresentações em sequência e um clima contínuo de celebração ao pagode, reunindo diferentes gerações em um mesmo espaço.

A programação reúne alguns dos principais nomes do gênero no cenário nacional. Sobem ao palco Thiaguinho, Dilsinho e Bruno Diegues (ex-Jeito Moleque), além do Pagode do Canta e dos DJs da We Love Sunset, que abrem o evento e dão o tom da festa desde o início da tarde. A proposta é oferecer um domingo inteiro dedicado ao pagode, com shows pensados para criar uma experiência fluida e envolvente.

Thiaguinho traz a turnê “Sorte” em um dos momentos mais aguardados do evento

Encerrando a programação do Pagodeira Mogi Sunset, Thiaguinho sobe ao palco trazendo a turnê “Sorte”, que vem lotando arenas e festivais por todo o país. O show celebra a fase atual do artista e combina novidades com sucessos que marcaram sua trajetória e ajudaram a consolidar seu nome como um dos maiores do pagode nacional.

No repertório, o público pode esperar canções como “Sorte”, “Infinito”, “Falta Você”, “Deixa Tudo Como Tá”, “Energia Surreal”, “Livre Pra Voar”, “Caraca, Muleke!” e “Sou o Cara Pra Você”, entre outros hits que atravessam gerações. A apresentação promete ser um dos pontos altos do evento, coroando a experiência sunset com um grande espetáculo.

Mega Estrutura, Área VIP e Camarote

Será montada uma arena exclusiva, criada especialmente para o evento, com fácil acesso e planejamento que não compromete a mobilidade urbana da cidade. A estrutura inclui palco, painéis de led, pista, área VIP, camarotes, lounge, área PCD, diversos bares, banheiros convencionais e VIP, além de dois mega estacionamentos, sendo um deles com serviço de manobrista.

O Pagodeira Mogi Sunset leva a assinatura da A.R. Produções, empresa com mais de 25 anos de atuação no mercado, reconhecida por desenvolver eventos de grande porte e por sua especialização em criar experiências únicas, que vão além do palco e se conectam diretamente com o público.

Ingressos e informações

Os ingressos estão à venda pelo site www.queroingresso.com.

Mais informações: www.pagodeiramogisunset.com.br



SERVIÇO — PAGODEIRA MOGI SUNSET

Data: Domingo, 22 de março

Abertura dos portões: 14h

Local: Arena Mogi - Avenida das Orquídeas, Brás Cubas, Mogi das Cruzes (SP)

HORÁRIOS DAS ATRAÇÕES

14h - DJs da We Love Sunset

15h30 - Pagode do Canta

17h - Bruno Diegues (ex-Jeito Moleque)

18h45 - Dilsinho

20h30 - Thiaguinho

Os horários podem sofrer alterações.