Papai Noel chega neste sábado em Ferraz

O Bom Velhinho mandou avisar em Ferraz de Vasconcelos que a sua chegada já tem dia, local e hora: será neste sábado, 07 de dezembro, a partir das 14 horas, na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções. O evento será totalmente gratuito e livre para todas as idades.

A Secretaria de Cultura e Turismo está empenhada com afinco em cada detalhe para que a Chegada do Papai Noel supere as edições anteriores em beleza e público.

Haverá apresentação do Show da Turma do Mickey (Especial de Natal), Oficinas de Músicas (composta por alunos dos equipamentos municipais), brinquedos infláveis e a distribuição de pipoca e algodão-doce.

A chefe do Executivo, Priscila Gambale, celebra mais um evento natalino que se aproxima no município. “Eu me emociono por lembrar os anos que a nossa cidade ficou sem nenhuma programação natalina. Quantas gerações ficaram sem sentir esse encanto do Natal. Por isso, desde 2021 me dedico a trazer uma estrutura cada vez melhor aos ferrazenses que começa com a chegada do Papai Noel repleto de alegria e o seu atendimento a população nos dias que antecedem o nascimento do Menino Jesus. Mais uma vez tenho a honra de convidar a todos para juntos participarmos do lançamento dos festejos natalinos de 2024 em Ferraz de Vasconcelos”, disse Gambale.

Durante o mês de dezembro diversas ações temáticas ocorrerão em pontos estratégicos da cidade, além da tão esperada decoração natalina, as árvores de Natal, Clarinatas, o acender das luzes e o Castelo do Papai Noel para visitação popular com a presença do Bom Velhinho.