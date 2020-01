Parceria possibilitará construção de Praça na Vila Áurea

O prefeito de Poá, Gian Lopes, se reuniu na manhã de quinta-feira (16) com os representantes da Felicce Festas e Eventos, Dagmar Ribeiro Domingues e Rogineis Alves Domingues, para acertar parceria para construção de uma praça, em uma área de aproximadamente dois mil metros quadrados, na Rua Tomé de Souza com Edir Mendonça Felippe, na Vila Áurea. A obra será realizada pela empresa e sem custos para o município.



“Após a construção da praça, a empresa ficará responsável pela execução de serviços de conservação e manutenção do local. As obras terão início em fevereiro e a previsão é que os trabalhos tenham duração de aproximadamente seis meses. Será um espaço com iluminação, chafariz, pergolado, entre outros. Tenho buscado alternativas na iniciativa privada para rápida revitalização de nossos espaços públicos e a construção da praça é mais um dos projetos efetivados”, explicou o prefeito Gian Lopes.



Outros projetos



O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado de secretários municipais, vereadores e moradores do Jardim Nova Poá, iniciou em novembro de 2019 a revitalização do Bosque da Nova Poá, que após as intervenções e melhorias será um completo Centro de Lazer com Academia ao Ar Livre, palco coberto, pista de caminhada, quadra de areia, playground, mesas com tabuleiro, iluminação em LED e muito mais.



Também em novembro de 2019, Gian Lopes realizou a entrega da nova Praça Armando Rossi, na região central, que foi totalmente revitalizada. O espaço conta com quadras para prática de futsal, basquete, tênis e vôlei; academia ao ar livre; churrasqueiras; quiosques; área de descanso; e um playground moderno e que respeita todas as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



No começo de maio de 2019, o prefeito Gian Lopes, ao lado de diversas autoridades, entregou a revitalização da Praça da Bíblia/José Guida (região central). O local teve o paisagismo todo renovado, recebeu melhorias na iluminação e nos sanitários masculino e feminino, ganhou uma pista de caminhada e um playground moderno e que respeita todas as exigências da ABNT. Os brinquedos, inclusive, atendem crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.



No final de maio de 2019, o prefeito iniciou a construção de uma praça no Jardim Emília, em uma área na rua Piraquara com a rua Dom Pedro II. O local anteriormente era utilizado para o descarte ilegal de lixo, porém, agora passará a contar com Academia ao Ar Livre, quiosque, um lindo mirante, entre outros.



E no final de abril de 2019, Gian Lopes também iniciou a revitalização completa da Praça Lourdes Maria de Jesus Santos, no Jardim Tereza Palma. Em breve o local contará com pista de caminhada e ciclismo, campo de futebol society com grama sintética, melhoria da pista de skate, playground com brinquedos modernos, áreas de convivência e exercícios, estacionamento, iluminação de LED, ponto de monitoramento para segurança e diversos projetos esportivos serão realizados no local.



“Estamos realizando em toda cidade um forte trabalho de revitalização, com diversos bairros sendo contemplados. Poá é um verdadeiro canteiro de obras”, completou o prefeito Gian Lopes.