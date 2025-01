Passagens de nível da rua Campos Sales e da Cavalheiro Nami Jafet serão interditadas

As passagens em nível da rua Presidente Campos Salles e da avenida Cavalheiro Nami Jafet serão interditadas neste final de semana para serviços de restabelecimento da rede elétrica do estacionamento de trens, a ser executado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Neste período, as alternativas para os motoristas que desejam circular entre os dois lados da linha férrea será acessar o Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio, no Centro, ou o viaduto Professor Argeu Batalha, em Braz Cubas.

A interrupção no trânsito de veículos ocorrerá das 23 horas de sábado (25/01) às 3h30 de segunda-feira (27/01). A mesma medida será necessária em outros dois finais de semana, entre os dias 1º e 3 de fevereiro e entre 8 e 10 de fevereiro, nos mesmos horários.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana colocará faixas alertando os motoristas sobre a interdição. A medida não terá impacto significativo para o serviço de transporte coletivo, nem para os passageiros do sistema.

Mais informações sobre o trânsito em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.