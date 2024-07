PDT de Ferraz lança pré-candidatura para prefeito do Dr.Caetano e Jack Sparrow vice

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) lançou , neste domingo (28), a candidatura do Clovis Caetano da Silva (Dr.Caetano) para prefeito e de Mauricio Nunes Pereira (Jack Sparrow) para vice-prefeito.



O partido optou por lançar candidatura própria para a prefeitura por entender que as candidaturas colocadas até o momento não atendem aos interesses dos ferrazenses. O PDT ferrazense apresentou 12 candidatos a vereador, sendo quatro mulheres e oito homens.



O candidato a prefeito Dr.Caetano discursou logo após a aprovação dos convencionais em torno de seu nome: “É com muita responsabilidade que recebo do PDT essa missão. Ser candidato a prefeito de Ferraz por um partido com grande história, com uma história pautada pela ética e pela boa administração, é algo que nos alegra mas também nos traz a responsabilidade de fazer o melhor para a população ferrazense. Ferraz é uma cidade que precisa de muita coisa, e vamos fazer o possível para que a população eleja o melhor nome para administrar a cidade. Vamos juntos PDT”, disse Caetano, seguido de aplausos.