Pequenos Cisnes de Mogi das Cruzes se preparam para exame internacional de ballet

Pela primeira vez, as alunas do projeto social Pequenos Cisnes, de Mogi das Cruzes, vão testar suas habilidades em um exame internacional da Royal Academy of Dance (RAD), instituição britânica referência mundial em certificação de ballet clássico.

Entre os dias 4 e 7 de setembro, a unidade do Ballet Danielle Bittencourt receberá uma examinadora da África do Sul, que avaliará técnica, musicalidade e expressão de 36 das 108 bailarinas do projeto.

Para elas, este é um momento histórico e uma oportunidade de mostrar que arte e disciplina podem transformar vidas.

“Estamos muito felizes e orgulhosos e este momento é um verdadeiro incentivo para que continuem sua trajetória na dança. Cada conquista é fruto de esforço, dedicação e paixão”, afirma Danielle Bittencourt, diretora do projeto.

No último final de semana, as alunas participaram de um ensaio geral e apresentação para familiares, que serviram de preparação e celebraram a evolução do grupo.

Transformação social através da dança

Criado em 2022, o projeto Pequenos Cisnes promove cidadania, disciplina e autoestima para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, atendendo gratuitamente 108 alunos de escolas públicas e famílias de baixa renda.

Além do ensino técnico de ballet pelo método RAD, o projeto oferece acompanhamento multidisciplinar, com dentista, nutricionista e educador financeiro, cuidando não apenas da dança, mas do desenvolvimento integral de cada aluno.

Em abril de 2025, o Pequenos Cisnes recebeu reconhecimento pelo seu impacto artístico e social, garantindo financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), além de apoio de empresas parceiras que acreditam no poder transformador da arte.

O Projeto 953/24 é financiado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da lei nº 6.959/14 (Lei de Incentivo à Cultura) e conta com o apoio da Universidade de Mogi das Cruzes, Espaço Terapêutico Cinthia França, Clinica Especializada Otorrino e Alergia e Dra. Paula Suzuki Dermatologista, a produção é de Roberta Regato.



Serviço:

Ballet Danielle Bittencourt – Rua Agostinho Caporalli, 472, Mogi das Cruzes

Aulas do projeto Pequenos Cisnes: aos sábados

Informações: (11) 96193-7010 | pequenoscisnesbdb@gmail.com