Pico da tarde: Linha 11 opera apenas entre Guaianases e Luz; Linha 12 segue fechada

O passageiro que precisa usar o transporte público para voltar para casa na tarde desta terça-feira (3) segue lidando com estações fechadas, avisos de greve e a inoperância do sistema de transportes sobre trilhos (veja a operação atualizada das linhas abaixo).

São afetados os passageiros de todas as linhas operadas pela CPTM e pelo Metrô. São as linhas 1-Azul (Tucuruvi/Jabaquara); 2-Verde (Vila Prudente/Vila Madalena); 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera/Palmeiras-Barra Funda); 7-Rubi (Luz/Francisco Morato-Jundiaí); 10-Turquesa (Brás/Mauá-Rio Grande da Serra); 11-Coral (Estudantes/Suzano-Guaianases-Luz); 12-Safira (Calmon Viana/Engenheiro Manoel Feio-Brás); 13-Jade (Barra-Funda-Luz/Aeroporto de Guarulhos); e Linha 15-Prata (Vila Prudente/Jardim Colonial).

De todas essas linhas, apenas as linhas 7-Rubi e 11-Coral operaram parcialmente. A Linha 7-Rubi opera entre as estações Luz e Caieiras e a Linha 11-Coral opera entre as estações Guaianases e Estudantes.

A paralisação dos trabalhadores ferroviários, metroviários e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi um grande obstáculo para quem precisou se deslocar pela Grande São Paulo para trabalhar, estudar e fazer compras durante todo o dia.

A greve destas categorias foi confirmada na noite de segunda-feira (2) e passou a vigorar a partir da meia-noite desta terça-feira (3). Logo pela manhã, os reflexos já foram sentidos: trens e metrôs parados nos pátios das estações e centenas de passageiros aguardando nas portas das estações, que permaneceram fechadas.

Com a inoperância das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), restou aos trabalhadores usar os ônibus municipais e intermunicipais para chegar ao trabalho ou, ao menos, encurtar a distância para o mesmo. Com isso, ônibus intermunicipais que atendem o Alto Tietê ficaram superlotados pela manhã. A reportagem do DS constatou movimento muito acima do comum para o horário em linhas que ligam Ferraz, Poá, Itaquaquecetuba e Suzano a Mogi das Cruzes.

O que está acontecendo?

Durante a campanha para o Governo do Estado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) falou muito sobre privatizações e deixou claro que essa seria uma característica de seu governo. CPTM, Metrô e Sabesp são estatais que entraram na mira do gestor.

Com isso, sindicatos que representam essas categorias se articularam para realizar uma greve nesta terça-feira, se opondo à vontade de Tarcísio e seus comandados e expondo suas insatisfações. A greve passou de especulação para realidade na noite desta segunda, quando, em uma assembleia, os trabalhadores optaram por manter a ideia de parar tudo por 24 horas.

No meio da guerra entre privatizar ou não as estatais, a população se viu com poucas alternativas para ir do Alto Tietê para a Capital. As poucas disponíveis tornaram a missão de ir trabalhar mais difícil: ônibus lotados e transporte por aplicativo cobrando valores muito acima dos normais para os horários e trajetos. A situação segue nesta tarde.

Em coletiva na manhã desta terça, no ápice da greve, o governador Tarcísio disse que não vai recuar com a ideia de privatizar as estatais. Acrescentou que a greve é “ilegal” ao afirmar que os grevistas “não estão cumprindo com uma determinação judicial” que obrigava as empresas a operarem com 100% da demanda nos horários de pico e 80% em outros horários.

Oficiais de justiça foram, na manhã desta terça, até os Centros de Controle Operacional (CCOs) da CPTM e do Metrô e registraram o descumprimento da determinação, que pode gerar multa de R$ 500 mil para cada entidade sindical. Apesar disso, a greve segue.

SITUAÇÃO DAS LINHAS (ATUALIZADO ÀS 19H15):

Linha 1-Azul do Metrô (Tucuruvi/Jabaquara): Paralisada

Linha 2-Verde do Metrô (Vila Prudente/Vila Madalena): Paralisada

Linha 3-Vermelha do Metrô (Corinthians-Itaquera/Palmeiras-Barra Funda): Paralisada

Linha 4-Amarela da ViaQuatro (Luz/Vila Sônia): Operação normal

Linha 5-Lilás da ViaMobilidade (Chácara Klabin/Capão Redondo): Operação normal

Linha 7-Rubi (Luz/Francisco Morato-Jundiaí): Opera apenas entre Luz e Caieiras

Linha 8-Diamante da ViaMobilidade (Júlio Prestes/Itapevi-Amador Bueno): Operação normal

Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade (Osasco/Mendes-Vila Natal): Operação ocorrendo por apenas uma via entre Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré

Linha 10-Turquesa (Brás/Mauá-Rio Grande da Serra): Paralisada

Linha 11-Coral (Estudantes/Suzano-Guaianases-Luz): Opera apenas entre Guaianases e Luz

Linha 12-Safira (Calmon Viana/Engenheiro Manoel Feio-Brás): Paralisada

Linha 13-Jade (Barra-Funda-Luz/Aeroporto de Guarulhos): Paralisada

Linha 15-Prata (Vila Prudente/Jardim Colonial): Paralisada