Pista de skate em Itaquá passará por reforma; investimento é de R$ 2,7 mi

A Secretaria de Obras de Itaquaquecetuba assinou, nesta terça-feira (29), a ordem de serviço para a reforma da pista de skate da Vila Virgínia. Com investimento de R$ 2,7 milhões, o espaço será revitalizado e vai ganhar quadra de basquete 3x3, praça de lazer com academia ao ar livre, playground e quadra de areia, além de iluminação de led e sistema de drenagem.

A reforma tem por objetivo oferecer à população um equipamento novo e adequado para a prática. A cerimônia contou com a presença de skatistas da cidade, vereadores, secretários, do deputado federal Marco Bertaiolli, que garantiu R$ 1 milhão para a obra, e do prefeito Eduardo Boigues.

"Itaquá sempre foi esquecida quando o assunto era esporte no Alto Tietê. Agora estamos ampliando os trabalhos e além dos equipamentos entregues, estamos alcançando 11 mil alunos inscritos em seis meses. É motivo de orgulho ver o esporte crescendo na cidade", disse o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais.

As obras já foram iniciadas no local e a expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados em até 12 meses.