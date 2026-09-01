Poá abre inscrições para curso de orquídeas com certificado do Sindicato Rural

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, está com inscrições abertas para o Curso de Orquídeas, que será realizado nos dias 10 e 11 de setembro, das 9h às 16h30, na sede da Secretaria, localizada na Rua Vinte e Seis de Março, nº 372, no Centro. A capacitação é voltada aos interessados em conhecer mais sobre o cultivo e os cuidados com a planta símbolo de Poá e contará com certificado emitido pelo Sindicato Rural.

As inscrições seguem abertas a próxima quinta-feira (03/09) e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e preencher a ficha de inscrição. As aulas também serão ministradas no mesmo endereço.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, a iniciativa contribui para fortalecer uma tradição que faz parte da identidade do município. “Este curso é uma oportunidade para quem já é apaixonado por orquídeas e também para quem deseja conhecer mais sobre essa planta que representa tanto para Poá. Além de promover conhecimento e capacitação, estamos valorizando a nossa história, a nossa cultura e incentivando a formação de novos orquidófilos”, destacou.

Orquídea Fest

O curso também reforça a tradição da Orquídea Fest, uma das principais celebrações do calendário poaense e que reúne quase seis décadas de história. Retomada em 2025, pelo prefeito Saulo Souza, a festa voltou a aproximar a população da cultura das orquídeas e, neste ano, será realizada de 23 a 27 de setembro, na Praça de Eventos, com exposição de orquídeas e plantas ornamentais, além de atrações culturais e musicais.