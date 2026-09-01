Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 01 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Poá abre inscrições para curso de orquídeas com certificado do Sindicato Rural

Capacitação será realizada nos dias 10 e 11 de setembro e integra ações de valorização da cultura e da tradição das orquídeas no município

31 agosto 2026 - 18h46Por de Poá
Capacitação será realizada nos dias 10 e 11 de setembroCapacitação será realizada nos dias 10 e 11 de setembro - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, está com inscrições abertas para o Curso de Orquídeas, que será realizado nos dias 10 e 11 de setembro, das 9h às 16h30, na sede da Secretaria, localizada na Rua Vinte e Seis de Março, nº 372, no Centro. A capacitação é voltada aos interessados em conhecer mais sobre o cultivo e os cuidados com a planta símbolo de Poá e contará com certificado emitido pelo Sindicato Rural. 

As inscrições seguem abertas a próxima quinta-feira (03/09) e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e preencher a ficha de inscrição. As aulas também serão ministradas no mesmo endereço. 

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, a iniciativa contribui para fortalecer uma tradição que faz parte da identidade do município. “Este curso é uma oportunidade para quem já é apaixonado por orquídeas e também para quem deseja conhecer mais sobre essa planta que representa tanto para Poá. Além de promover conhecimento e capacitação, estamos valorizando a nossa história, a nossa cultura e incentivando a formação de novos orquidófilos”, destacou. 

Orquídea Fest
O curso também reforça a tradição da Orquídea Fest, uma das principais celebrações do calendário poaense e que reúne quase seis décadas de história. Retomada em 2025, pelo prefeito Saulo Souza, a festa voltou a aproximar a população da cultura das orquídeas e, neste ano, será realizada de 23 a 27 de setembro, na Praça de Eventos, com exposição de orquídeas e plantas ornamentais, além de atrações culturais e musicais.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Regionalização do saneamento fortalece planejamento e cooperação entre municípios do estado de SP
Região

Regionalização do saneamento fortalece planejamento e cooperação entre municípios do estado de SP

Ferraz é selo prata de transparência e busca avanço
Ferraz

Ferraz é selo prata de transparência e busca avanço

Lideranças e apoiadores marcam presença no lançamento das campanhas de Rodrigo Gambale e Kaká neste
Eleições 2026

Lideranças e apoiadores marcam presença no lançamento das campanhas de Rodrigo Gambale e Kaká neste

Pessoas cegas têm cão-guia e gratuidade no transporte
Região

Pessoas cegas têm cão-guia e gratuidade no transporte

Rodovias do Alto Tietê têm aumento de 56% em focos de incêndio
Região

Rodovias do Alto Tietê têm aumento de 56% em focos de incêndio

Alto Tietê cria 616 empregos em julho; saldo cai 41,5%
Região

Alto Tietê cria 616 empregos em julho; saldo cai 41,5%