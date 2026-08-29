Rodovias do Alto Tietê têm aumento de 56% em focos de incêndio

As rodovias do Alto Tietê registraram 25 focos de incêndio entre janeiro e agosto deste ano, um salto de 56% em comparação com o ano anterior. A rodovia que teve registro foi a Rodovia Pedro Eroles (SP-088), a Mogi-Dutra, com 13 ocorrências. As informações são do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).



O DER-SP, informou que em 2025, foram registrados 16 focos de incêndio, ou seja, neste ano, houve um aumento de 56,25%, com 9 casos a mais. O DER-SP informa que utiliza a ferramenta SARP-Fogo para monitoramento de incêndios nas rodovias estaduais.



Para a segurança dos usuários, o DER-SP orienta que, ao encontrar fumaça na pista, o motorista reduza a velocidade, mantenha o farol baixo aceso, feche os vidros e utilize a ventilação no modo recirculação.

Também é importante aumentar a distância do veículo à frente, evitar frenagens bruscas e jamais parar na faixa de rolamento.