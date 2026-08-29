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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Eleições 2026

Lideranças e apoiadores marcam presença no lançamento das campanhas de Rodrigo Gambale e Kaká neste

Eventou reúniu diversas lideranças e apoiadores

29 agosto 2026 - 12h23Por da Reportagem Local
Eventou reúniu diversas lideranças e apoiadoresEventou reúniu diversas lideranças e apoiadores - (Foto: Divulgação)

Lideranças e apoiadores participam, neste sábado (29) do lançamento da chapa das candidaturas de Rodrigo Gambale a deputado federal e Kaká do Autismo a deputado estadual, em FerrazdeVasconcelos. 
O evento conta ainda com um adesivaço.

A programação é realizada simultaneamente no Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel, o Birutão, localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, nº 118, desde  às 9 horas.

O Podemos aposta em uma chapa formada por dois representantes de Ferraz de Vasconcelos para a Câmara dos Deputados, em Brasília, e para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). 

A prefeita Priscila Gambale é uma das principais apoiadoras das candidaturas e participa do evento. 

“Ferraz avançou muito e, para que a nossa cidade continue avançando, precisamos de representantes que conheçam a cidade. Para deputado federal, temos o meu irmão, Rodrigo Gambale, que mostrou que Ferraz pode ter voz em Brasília. E, para deputado estadual, temos o Kaká, que faz parte do nosso time há muitos anos, conhece cada canto desta cidade e está preparado para representar Ferraz na Assembleia Legislativa”, afirmou.

Rodrigo Gambale também reforça a importância de os eleitores escolherem candidatos que tenham vínculo com a região e compromisso direto com o município.

“Ferraz precisa de pessoas daqui, não de forasteiros. Muitas vezes, as pessoas se preocupam muito com o voto para presidente e acabam deixando os demais cargos em segundo plano. É importante conhecer os candidatos, saber quem são e escolher representantes que realmente tenham compromisso com a cidade e com a nossa região”, destacou.