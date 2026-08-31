Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 31 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Ferraz

Ferraz é selo prata de transparência e busca avanço

Controladoria Geral apresentou na Câmara Municipal critérios do PNTP e estratégias para aprimorar os índices do município

31 agosto 2026 - 13h07Por da Reportagem Local
Ferraz é selo prata de transparência e busca avançoFerraz é selo prata de transparência e busca avanço - (Foto: Divulgação Secom/FV)

A Controladoria Geral do Município de Ferraz de Vasconcelos realizou, na última quinta-feira (27), uma palestra na Câmara Municipal sobre os critérios do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e as medidas necessárias para que a cidade avance do atual Selo Prata para as classificações Ouro e Diamante. A apresentação foi conduzida pelo controlador-geral Anderson Lima, detalhando os pontos avaliados pelo programa e as ações para aprimorar os resultados.

Essa iniciativa ocorreu uma semana após Ferraz de Vasconcelos receber o Selo Prata de Transparência e Boa Gestão, durante o 30° Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em Taubaté. A certificação reconheceu a evolução do município na disponibilização de informações públicas.

Entre os principais critérios do PNTP, estão a atualização de dados, histórico, possibilidade de pesquisa e formatos de consulta. Entre os conteúdos analisados estão receitas e despesas, licitações e contratos, recursos humanos, planejamento, acesso à informação, acessibilidade, proteção de dados, acessibilidade, proteção de dados e atividades do poder público. Para a certificação, é necessário atender a 100% dos critérios essenciais aplicáveis. A classificação Prata corresponde a índices de 75% a 84%, Ouro de 85% a 94% e Diamante de 95% a 100%. Ferraz alcançou 81,15% no ciclo de 2024, permanecendo na faixa Prata.

Durante a palestra, a Controladoria apresentou o “Projeto Ouro”, que prevê identificar lacunas, definir responsáveis e prazos para adequações, realizar uma força-tarefa, acompanhar os avanços e fazer uma pré-avaliação antes do próximo ciclo oficial.

A Câmara Municipal também foi incluída na estratégia, já que o Legislativo possui critérios próprios no PNTP, relacionados a vereadores, leis, projetos, pautas, atas, presença e votações, além de contas do Executivo, transmissão das sessões e cotas parlamentares.

Desde 2021, Ferraz vem avançando na avaliação, passando da classificação Básico, em 2021, para Intermediário, em 2022 e 2023, chegando ao Prata. Com as medidas apresentadas, a meta é corrigir as lacunas identificadas e aprimorar permanentemente a disponibilização das informações à população, fortalecendo a transparência e o controle social.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas
Ferraz

Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas

Primeiro mês da "Estação EcoEnergia" arrecada mais de 700 kg de recicláveis
Arujá

Primeiro mês da "Estação EcoEnergia" arrecada mais de 700 kg de recicláveis

Região do Alto Tietê tem 177 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Empregos

Região do Alto Tietê tem 177 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Defesa Civil emite alertas para chuva forte com raios, ventos e possibilidade de granizo em SP
Tempo

Defesa Civil emite alertas para chuva forte com raios, ventos e possibilidade de granizo em SP

Trânsito de Arujá realiza Operação Canalização de Tráfego na Avenida Mário Covas
Arujá

Trânsito de Arujá realiza Operação Canalização de Tráfego na Avenida Mário Covas

Gangorra térmica: após dias de calor, nova frente fria chega a São Paulo nesta segunda-feira (31)
Tempo

Gangorra térmica: após dias de calor, nova frente fria chega a São Paulo nesta segunda-feira (31)