Alto Tietê cria 616 empregos em julho; saldo cai 41,5%

O Alto Tietê criou 616 novas vagas de empregos em julho de 2026, com 17.375 admissões e 16.759 demissões, segundo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Apesar do saldo positivo, houve desaceleração de 41,50% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram criadas 1.053 vagas. Já no acumulado do ano o saldo é positivo, com 2,2 mil vagas, mas queda de 53,54% em relação a 2025, que criou 4,8 mil vagas no mesmo período.



O saldo de vagas é diferença entre o total de trabalhadores admitidos e demitidos com carteira assinada.



Mogi das Cruzes teve o maior saldo positivo de vagas em julho, com 503 empregos. Em seguida está Itaquaquecetuba (120); Suzano (40); Arujá (40); Santa Isabel (13); e Salesópolis (9).



As demais cidades tiveram saldo negativo de vagas. Poá lidera com -59, seguida por Ferraz de Vasconcelos (-22); Biritiba Mirim (-17); e Guararema (-11).



Já em comparação com o ano anterior, sete cidades registraram desaceleração na criação de vagas. Ferraz teve a maior queda, de 152,38%. Em seguida aparecem Poá (-134,71%); Guararema (-114,67%); Arujá (-72,97%); Santa Isabel (-60,61%); Biritiba (-60.47%); e Salesópolis (-57,14%).



Itaquá teve a maior alta, de 15,38%. Na sequência está Mogi, com 8,64%. Suzano manteve o mesmo número de vagas nos períodos.



Acumulado do ano



No acumulado do ano, a região criou 2.248 vagas, com 122.674 contratações e 120.426 demissões. Itaquá se destaca com 1.686 vagas, seguida por Mogi (1.015); Arujá (718); Guararema (402); Ferraz (258); e Salesópolis (35). Com saldo negativo estão Poá (-1.489), Suzano (-245); Santa Isabel (-88); e Biritiba (-44).



Já em comparação entre 2025 e 2026, o Alto Tietê registrou queda de 53,54% na criação de novos empregos. Poá teve o maior aumento, de 81,36%, na sequência está Guararema (53,43%); Santa Isabel (25,71%); Arujá (18,67%); e Itaquá (5,83%). A maior desaceleração foi de Biritiba (-300%), Suzano (-131%), Ferraz (-61,66%); Mogi (-41,7%); E Salesópolis (-40,67%).