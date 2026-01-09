Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sexta 09 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 09/01/2026
Região

Poá abre prazo para renovação e solicitação do Cartão Escolar Onpag

Benefício pode ser solicitado por estudantes do ensino fundamental, médio, técnico, superior e professores, que residam a mais de um quilômetro de distância da instituição de ensino

09 janeiro 2026 - 21h00Por de Poá
Poá abre prazo para renovação e solicitação do Cartão Escolar OnpagPoá abre prazo para renovação e solicitação do Cartão Escolar Onpag - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

Os estudantes e professores de Poá já podem fazer a renovação ou solicitar o Cartão Escolar Onpag, que garante o benefício da meia-tarifa no transporte público municipal. Para ter direito ao benefício, é necessário que a distância entre a residência e a instituição de ensino seja superior a um quilômetro, além de estar matriculado no ensino fundamental, médio, técnico e superior ou ser professor.

O recadastro ou solicitação pode ser feito até o dia 30 de maio de forma rápida e prática por meio do aplicativo Telegram. Para isso, os interessados devem procurar pelo @OncardBot no aplicativo, onde a assistente virtual orienta todo o processo de envio dos documentos necessários, incluindo CPF, RG, foto do rosto e o formulário de recadastro preenchido e carimbado pela instituição de ensino (válido para o 1º semestre de 2026).

Para os professores, é necessário enviar também um holerite ou uma declaração de profissão emitida pela instituição de ensino. Após o envio da documentação, a análise pode levar até cinco dias úteis. Uma vez aprovado o recadastro, o pagamento da taxa de R$ 15,00 pode ser feito diretamente no aplicativo.

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Tiago Correa, esse procedimento visa facilitar o acesso ao benefício de transporte para os estudantes e educadores da cidade, que agora podem realizar todo o processo de recadastro de forma digital. “O prazo para renovação e solicitação do cartão escolar Onpag já está em andamento, e a atualização do cadastro é essencial para garantir a continuidade do benefício no transporte público.”.

O prefeito Saulo Souza reforçou a importância do benefício. “O Cartão Escolar Onpag é um benefício fundamental para nossos estudantes e professores, permitindo o acesso facilitado ao transporte público com tarifas reduzidas. A medida busca valorizar a educação e promover a mobilidade urbana eficiente em nossa cidade. A renovação é essencial para garantir que mais pessoas possam se beneficiar desse recurso, que é um direito dos nossos estudantes”, finalizou.

