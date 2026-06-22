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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Região

Copa Junina Poá celebra primeira vitória do Brasil e convida população para jogo contra a Escócia

Transmissão acontece na Praça de Eventos em mega telão de 50m2; após vencer o Haiti, seleção enfrenta novo desafio nesta quarta-feira (24), quando os portões serão abertos para a torcida às 16 horas

22 junho 2026 - 17h25Por De Poá
A transmissão foi realizada em um mega telão de LED de 50 metros quadrados, proporcionando ao público uma experiência diferenciada para acompanhar o Mundial. A transmissão foi realizada em um mega telão de LED de 50 metros quadrados, proporcionando ao público uma experiência diferenciada para acompanhar o Mundial.  - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe foi tomada mais uma vez pela animação dos torcedores na última sexta-feira (19), durante a transmissão da vitória da Seleção Brasileira de 3X0 sobre o Haiti pela Copa do Mundo FIFA 2026, dentro da programação da Copa Junina Poá. Ao lado do prefeito Saulo Souza e da primeira-dama Flavia Souza, a torcida poaense acompanhou a partida em um ambiente de confraternização, lazer e emoção. A programação segue nesta quarta-feira (24), quando o espaço receberá a transmissão da terceira partida do Brasil na competição, desta vez contra a Escócia, com entrada gratuita para a população a partir das 16 horas.

O Brasil venceu a seleção do Haiti com dois gols de Matheus Cunha e um de Vini Jr., resultado que garantiu mais uma grande celebração dos torcedores presentes na arena montada pela Prefeitura de Poá. A transmissão foi realizada em um mega telão de LED de 50 metros quadrados, proporcionando ao público uma experiência diferenciada para acompanhar o Mundial. 

Além da partida, a população pôde aproveitar toda a estrutura preparada para o evento, que conta com praça de alimentação, espaços instagramáveis, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, além da distribuição de pipoca e algodão-doce. O ambiente familiar e seguro reforçou o sucesso da iniciativa, idealizada pelo prefeito Saulo Souza para aproximar os moradores da maior competição de futebol do mundo. 

"O mais gratificante é ver as famílias reunidas, as crianças vivendo uma experiência que ficará marcada para sempre e a população ocupando esse espaço com alegria e segurança. Tivemos mais uma noite especial, com muita diversão, comida boa e a emoção de acompanhar juntos uma grande vitória do Brasil. Quero agradecer a presença de todos e já fazer um convite para que a população volte nesta quarta-feira para torcermos juntos no último jogo da primeira fase. Vamos transformar mais uma vez a nossa Praça de Eventos em uma grande festa verde e amarela", destacou o prefeito. 

Próximo jogo


A programação da Copa Junina Poá continua nesta quarta-feira (24), com a transmissão de Brasil x Escócia. Os portões da Praça de Eventos serão abertos a partir das 16 horas, com acesso gratuito e toda a estrutura de lazer e entretenimento disponível para receber os torcedores.


Ponto de Troca de Figurinhas


O clima de Copa do Mundo também segue movimentando o município por meio do Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026. Instalado na Praça da Bíblia, na avenida Nove de Julho, nº 22, o espaço funciona diariamente, das 8h às 21h, até o encerramento do Mundial, no dia 19 de julho. O local conta com cobertura, mesas, cadeiras, iluminação e segurança, proporcionando conforto para crianças, jovens, famílias e colecionadores compartilharem a paixão pelo futebol.

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