Poá inaugura nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

O prefeito Saulo Souza, ao lado da primeira-dama Flavia Souza e da secretária Jeruza Reis, inaugurou na manhã desta terça-feira (2), a nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, localizada na rua Vinte e Seis de Março, 372, no Centro. Durante a cerimônia foi oficializada também a assinatura de um termo de parceria com o Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê (Sincomércio). O acordo reforça iniciativas conjuntas voltadas ao fortalecimento do comércio local, ao empreendedorismo e à ampliação das políticas de desenvolvimento econômico da cidade.

Com a presença dos demais secretários municipais e servidores da pasta, o chefe do Executivo destacou o simbolismo da abertura da nova sede, que reúne, em um único endereço, serviços essenciais para comerciantes, empreendedores, industriários e trabalhadores. “Estamos inaugurando esse novo espaço, uma nova casa para essa secretaria tão importante, tão especial e que recebe uma nova denominação, deixa de ser Secretaria de Indústria e Comério e passa a ser Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação”, afirmou.

Ele também parabenizou a secretária Jeruza Reis e toda a equipe da pasta pela dedicação na implantação da nova estrutura. “Foi um trabalho incansável de todos e tudo isso se soma novos investimentos que vão atrair empresas para Poá, como o conjunto de obras que vão transformar a mobilidade e a infraestrutura urbana de Poá. São R$ 2 bilhões para modernização do sistema ferroviário, revitalização das estações de Poá e Calmon Viana, reforma das passarelas, obras estruturantes de combate a enchentes e a construção de alças de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Governador Mário Covas”, disse.

Em seu discurso, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação relembou as condições difíceis do antigo espaço de trabalho. “Os funcionários estavam em um lugar que era quase insalubre. Era uma antiga garagem da Câmara, sem acessibilidade e boas condições para receber empresários que desejam se instalar em Poá, por exemplo. Com muito esforço, nós temos agora um novo espaço moderno, acessível e que pode receber a todos com a devida estrutura e conforto. Nossa nova meta é fazer com que a secretaria seja cada vez mais estruturada e tecnológica”, destacou.

Jeruza também presenteou o prefeito com as chaves da nova sede e fez um agradecimento especial a sua equipe e da Secretaria de Serviços Urbanos, responsável por colaborar com a execução dos trabalhos que deixaram o prédio pronto para uso.

Parceiros comemoram avanço

O presidente do Sincomércio do Alto Tietê, Valterli Martinez, reforçou que a inauguração simboliza um passo importante para o fortalecimento do comércio regional. “Parabenizo o prefeito e a secretária pela inauguração do excelente espaço. Estamos aqui com o Sincomércio para agregar valores e trazer um resultado mais positivo para o comércio de Poá”, frisou.

A gerente regional do Sebrae Alto Tietê, Gilvanda Figueiroa, destacou a determinação da chefe da pasta na busca por melhores condições de atendimento. “Lá no início dessa gestão, eu me lembro que a secretária disse: ‘Não podemos ficar onde estamos. O Sebrae não pode ficar onde está’. Foi preciso muita determinação, negociação e envolvimento. O impacto que essa nova sede vai causar na população é enorme”, avaliou.

A assistente técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Raquel Cavalcante, se emocionou ao lembrar da longa espera por um espaço digno. “Muitas pessoas aqui já me conhecem. Foram 11 anos de dedicação e espera por um local com estrutura. Eu sempre pedia: ‘Vamos colocar o PAT e um lugar melhor, um local que receba melhor nossos empresários e trabalhadores’. E a gente não conseguia, mas chegou esse dia, 11 anos depois. Então, só posso parabenizar o prefeito e a secretária pelo trabalho”, enfatizou.

Serviços reunidos

A nova sede consolida a estratégia da administração municipal de fortalecer a economia da cidade, oferecendo condições mais dignas e eficientes para empreendedores, comerciantes e trabalhadores. O local oferece diversos serviços como: Junta Militar, Procon, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Sebrae, Banco do Povo, NAP Preenchimentos, Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, Bolsa Frente de Trabalho, Ouvidoria Municipal e outros. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Telefones: (11) 4639-2908 / (11) 4639-3146.