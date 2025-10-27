Poá recebe mais de 160 mil pessoas na Orquídea Fest 2025

O Orquídea Fest em Poá teve um fim de semana agitado com shows do DJ Alok, no sábado, e Péricles no domingo. Na sexta-feira a cantora Simone Mendes encantou o público.

Com quatro dias de shows, a Orquídea Fest se encerrou neste domingo com Péricles, e a abertura, na quinta-feira passada, teve show de Bruna Karla.

Além dos shows, a festa contou com atrações especiais para crianças, como o show da Patrulha Canina.

160 mil pessoas

A Orquídea Fest Poá 2025 encerrou neste domingo (26) celebrando um marco histórico: mais de 160 mil visitantes passaram pelo evento ao longo dos quatro dias de programação. A festa, que voltou a integrar o calendário turístico oficial da cidade, encantou o público com uma combinação única de flores, cores, aromas e grandes atrações musicais que movimentaram a Praça de Eventos.

O último dia foi especialmente voltado às famílias. Milhares de crianças se divertiram com brinquedos infláveis, a apresentação da Patrulha Canina, pipoca e algodão-doce gratuitos, além do trenzinho que percorreu as ruas da cidade. A presença do Corpo de Bombeiros, que refrescou a criançada com um banho de mangueira, garantiu ainda mais alegria e emoção.

O encerramento dos shows ficou por conta do cantor Péricles, que emocionou o público ao interpretar seus maiores sucessos. Desde a quinta-feira (23), o palco da Orquídea Fest recebeu também Bruna Karla, Simone Mendes e o DJ Alok, consolidando o evento como o maior festival do Alto Tietê.

Entre os visitantes ilustres, o destaque foi a presença do secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, recebido pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama Flavia Souza no domingo de encerramento. “Poá é uma cidade turística e uma das mais importantes do nosso Estado. A Festa das Orquídeas sempre foi uma das mais tradicionais, mas ficou por alguns anos esquecida. Quando soube que o prefeito Saulo Souza estava retomando o evento, fiz questão de vir para aplaudir e abraçar a população”, afirmou Lucena.

O secretário também elogiou a transformação visível da cidade. “Estamos vendo uma cidade mais organizada, limpa e com as coisas funcionando. A população está mais alegre e engajada. Poá se tornou um orgulho do Alto Tietê”, completou.

O prefeito Saulo Souza agradeceu o empenho das equipes e o engajamento da população. “Foi a maior Festa das Orquídeas da história da nossa cidade. E ela aconteceu porque todos trabalharam juntos. O pavilhão ficou lotado, o público foi exemplar e a corrente solidária arrecadou toneladas de alimentos. Essa edição foi histórica — e, se Deus quiser, 2026 será ainda melhor”, afirmou.

Simone Mendes

Mais de 40 mil pessoas passaram pela Praça de Eventos no segundo dia da Orquídea Fest Poá 2025, que na noite desta sexta-feira (24) recebeu a cantora Simone Mendes para um show que agitou o público com grandes sucessos. Além da tradicional exposição de orquídeas, os visitantes prestigiaram a feira de indústria e comércio, de flores, além da gastronomia diversificada.

O ponto alto do evento foi o show da cantora Simone Mendes, que emocionou o público ao interpretar seus grandes sucessos em um espetáculo repleto de energia e interação com os fãs. A noite contou também com a presença do deputado federal Maurício Neves, recebido pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama Flavia Souza. A visita reforçou o apoio institucional e o reconhecimento da importância cultural e econômica da festa para a cidade.

Alok

A cidade de Poá viveu uma noite memorável neste sábado (25) durante o 3° dia da Orquídea Fest Poá 2025 com o aguardado show do DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial. Em sua primeira apresentação na cidade, o artista entregou um espetáculo repleto de luzes, efeitos especiais e energia contagiante, levantando o público poaense do início ao fim da apresentação.

O show reuniu jovens, famílias e visitantes de diversas regiões, que vibraram com os principais sucessos do DJ. Alok, eleito por duas vezes consecutivas o Melhor DJ do Brasil e atualmente entre os três melhores DJs do mundo, trouxe para Poá uma megaestrutura de som e iluminação comparável aos grandes festivais internacionais, consolidando a Orquídea Fest Poá, que recebeu cerca de 50 mil pessoas ao longo do sábado, como um dos maiores eventos da região metropolitana neste ano.

Outro momento marcante da noite foi a presença do jornalista e apresentador Luiz Bacci, que agradeceu o convite e elogiou o trabalho da atual gestão.