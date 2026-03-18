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Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
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Região

Poá recebe Prêmio Excelência Educacional por avanços na alfabetização em 2025

Reconhecimento do governo do Estado foi concedido após município atingir metas e melhorar indicadores na rede básica

18 março 2026 - 18h21Por De Poá
- (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá )

Poá foi reconhecida pelo Governo do Estado após atingir as metas de alfabetização em 2025, consolidando avanços importantes na educação básica do município. A cidade foi contemplada com o Prêmio Excelência Educacional, entregue nesta terça-feira (17), no Memorial da América Latina, durante cerimônia que reuniu autoridades estaduais e representantes da educação municipal.

O prêmio foi recebido pelo secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, das mãos do governador Tarcísio de Freitas. A premiação está diretamente ligada ao desempenho da Rede Municipal no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e integra o programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa que visa fortalecer a alfabetização na idade certa e melhorar os indicadores educacionais nos municípios paulistas.

Para o secretário, a conquista reflete o fortalecimento das políticas públicas educacionais no município. “Estamos consolidando uma política educacional consistente, com foco na alfabetização na idade certa e na equidade de aprendizagem. Esse reconhecimento mostra que Poá está avançando de forma estruturada. Nosso papel tem sido garantir condições para que esse trabalho aconteça com qualidade em toda a rede”, ressaltou.

Para o prefeito Saulo Souza, o prêmio simboliza um avanço coletivo e o resultado dos investimentos realizados para elevar o nível da educação no município. “Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, garantindo que nossas crianças sejam alfabetizadas na idade certa. É fruto de um trabalho que começou ainda em 2025, com entrega de material escolar de qualidade nos primeiros dias de aula, a implantação do material didático apostilado, os novos uniformes totalmente reformulados, a merenda de qualidade, além de iniciativas como o Kit Férias Sem Fome, que garantiu alimentação de qualidade no recesso escolar, a reformas das escolas e o reforço no apoio a alunos atípicos com a contratação de novos profissionais. É uma conquista de toda a cidade, que merece ser celebrada por cada família, educador e profissional da educação de Poá”, afirmou.

Durante a cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas enfatizou a importância da alfabetização como base para todo o percurso educacional dos estudantes. “Você não chega ao topo de uma escada sem subir o primeiro degrau. E o primeiro degrau está aqui. Se investirmos na fluência leitora e na alfabetização na idade certa, essa base vai facilitar os desafios que temos hoje, como o combate à defasagem e à evasão escolar. Quando chegarem ao Ensino Médio, esses alunos serão completamente diferentes, performando muito mais e topando novos desafios”, disse.

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