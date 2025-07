Poá recebe visita de subsecretário de Ciência e Tecnologia do Rio

O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, recebeu na última sexta-feira (27) a visita do subsecretário de Formação e Projetos Tecnológicos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro, Gabriel Medina. O encontro serviu para um diálogo entre as duas cidades com foco em políticas públicas educacionais inovadoras, integrando iniciativas que colocam a tecnologia a serviço de uma educação mais transformadora.

Medina, que já ocupou o cargo de secretário nacional de Juventude no governo federal, destacou a relevância da visita a Poá como uma oportunidade para conhecer e fortalecer modelos de educação que estão promovendo mudanças reais nos territórios em que são aplicados. “Essa visita é importante para a troca de experiência com uma Secretaria de Educação de uma cidade importante aqui do Estado de São Paulo, na perspectiva de colocar a inovação e a tecnologia como uma ferramenta de transformação social e de aprimoramento de uma educação emancipadora”, afirmou.

A Secretaria de Educação de Poá tem se destacado nos últimos meses pela implementação de um programa de mestrado voltado aos professores da rede, bem como pela adoção de um currículo reformulado e de materiais didáticos que dialogam com os desafios contemporâneos da área. Segundo o chefe da pasta, essa reformulação vai além do conteúdo: ela se baseia na valorização dos profissionais da educação e no compromisso com a qualidade do ensino público.

“É muito importante passar as inovações da educação poaense, como a formação de professores, o programa de mestrado, o currículo que está sendo formado em Poá e o material que está sendo aplicado agora”, explicou Moreiea. Ele também ressaltou o valor da troca de experiências com o município do Rio de Janeiro: “É importante conhecer a inovação tecnológica que existe no Rio e conectar ideias, colocando Poá num debate nacional de currículo, mas também olhando para o que está acontecendo no Brasil e no mundo", completou.

Durante a visita, o subsecretário carioca apresentou o Programa Naves do Conhecimento, iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro que tem como objetivo democratizar o acesso à tecnologia, especialmente em comunidades periféricas e favelas da cidade. As Naves funcionam como centros públicos de inovação, com computadores, internet e cursos abertos à comunidade, oferecendo desde oficinas básicas até capacitações profissionais.

“Conhecer a experiência de Poá é fundamental para aprimorar a nossa proposta educativa no Rio de Janeiro, com uma educação inovadora que começou a ser implantada em Poá. Espero também colaborar com metodologias que temos desenvolvido na Prefeitura do Rio para enriquecer a experiência dos educadores, das crianças e dos jovens deste município”, disse Medina.