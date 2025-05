Polo Digital recebe encontro da Semana do MEI do Sebrae

O Polo Digital de Mogi das Cruzes sediará um evento especial da Semana do MEI, promovido pelo Sebrae-SP Alto Tietê em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes. No dia 29 de maio, das 9h às 13h30, a unidade do Sebrae Aqui receberá palestras voltadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs), com o objetivo de aperfeiçoar seus negócios. As inscrições para participar do encontro já estão abertas.

A abertura do evento contará com a palestra “Seja um empreendedor com atitudes certeiras”, ministrada pelo analista de negócios do Sebrae-SP Álamo José Santos, que oferecerá insights valiosos aos MEIs. A programação inclui também a palestra “Como vender para o Governo”, com o consultor de negócios do Sebrae-SP João Gomes, na qual os empreendedores conhecerão as oportunidades geradas pelas compras públicas. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/et172F5R7h.

O painel do encontro contará com a participação da empreendedora Leticia Akemi Takahashi, responsável pela “Akemi Confeitaria Inclusiva”, que compartilhará sua trajetória no mundo do empreendedorismo. Já a secretária municipal da Mulher, Lívia Bolina, abordará o tema Empreendedorismo Feminino. O evento será encerrado com a palestra “Construindo campanha de marketing digital com Inteligência Artificial”, apresentada pelo analista de negócios do Sebrae-SP Kurth Tonn.

O gestor do Sebrae Aqui Jeferson de Oliveira reforçou que a iniciativa contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios. “Essa é uma ótima oportunidade para que o MEI possa esclarecer dúvidas, participar de palestras e cursos que ajudam na melhor gestão do seu negócio. Além disso, o empreendedor terá acesso a serviços como declaração anual, abertura de empresas e orientação de crédito”, destacou.

O Sebrae Aqui do Polo Digital está localizado na Rua Francisco Franco, 133, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4723-4510.

Semana do MEI