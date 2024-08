População do Alto Tietê chega a 1,6 mi de pessoas, aponta IBGE

A população do Alto Tietê chegou a 1.684.346 pessoas, conforme projeção publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Mogi das Cruzes segue em primeiro, com uma população estimada em 468.120.

Em segundo aparece Itaquá, com 382.521. Suzano é a terceira colocada, com 318.765.

Ferraz e Poá fecham a lista das cinco mais populosas, com 185.622 e 106.431 habitantes, respectivamente.

Para ver as demais cidades, analise a tabela ao lado.

Brasil

O Brasil tem uma população estimada em 212,6 milhões de pessoas.

Esse contingente populacional, que é 4,68% maior do que a última atualização do censo em outubro de 2023, servirá de referência para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, ou seja, a transferência de recursos financeiros federais para prefeituras e governos. A contagem também servirá de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Na lista dos municípios com mais de 500 mil habitantes, e que concentram mais de 30% da população brasileira, os três primeiros são Guarulhos e Campinas, ambos em São Paulo, e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Já as menores populações estão em Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 854; Anhanguera, em Goiás, com 921; e Borá, em São Paulo, com 928.

Depois de São Paulo (46 milhões), os estados mais populosos são Minas Gerais (21,3 milhões) e Rio de Janeiro (17,2 milhões). Roraima tem o menor número de habitantes (716,8 mil).