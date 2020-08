População do Alto Tietê cresce 1,08% em um ano, aponta IBGE

O número populacional do Alto Tietê cresceu 1,08% no último ano. O total passou de 1,65 milhão em julho de 2019, para 1,67 milhão em julho desse ano.

Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O aumento percentual da região foi superior ao do País. Segundo o IBGE, o Brasil teve crescimento de 0,77%.

O maior crescimento registrado no Alto Tietê foi em Arujá. O município teve aumentou de 1,48%, passando de 89,8 mil para 91,1 mil habitantes.

O menor crescimento foi em Salesópolis, que aumentou em 0,65%. O total passou de 17,1 mil para 17,2 mil.

Suzano também está entre os municípios com menor crescimento. A cidade teve aumento de 0,98%, passando de 297,6 mil pessoas, para 300,5 mil.

Demais cidades

Na sequência entre os municípios com maior crescimento populacional, aparecem três cidades com percentual próximo.

Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Itaquá apresentam aumento de 1,14%, 1,13% e 1,12% no nível populacional, respectivamente.

Em Ferraz o total de habitantes passou de 194,2 mil em julho de 2019, para 196,5 mil em julho deste ano.

Já Guararema o total passou de 29,7 mil para 30,1 mil neste ano. Aumento de 338 pessoas.

E Itaquá, o número passou de 370,8 mil para 375 mil pessoas.

Mogi das Cruzes aparece na sequência, com crescimento de 1,10%. O município ainda é a cidade com mais habitantes na região. O total passou de 445,8 mil, para 450,7 mil.

Biritiba-Mirim e Santa Isabel aparecem em seguida, com número semelhantes. O crescimento registrado foi de 1,03% e 1,01%, respectivamente.

Biritiba passou de 32,5 mil, para 32,9 mil habitantes. Já Santa Isabel o total passou de 57,3 mil, para 57,9 mil.

Por fim, Poá, aparece com crescimento abaixo de um por cento. A cidade aumentou em 0,76% a sua população, passando de 117,4 mil, para 118,3 mil.

Brasil

O Brasil atingiu 211,7 milhões e habitantes. O total era de 210,4 milhões há um ano.

São Paulo se mantém como o mais populoso da Federação. Segundo o IBGE, o estado concentra 21,9% de toda a população brasileira. O total passou de 45,9 milhões, para 46,2 milhões.

Minas Gerais e Rio de Janeiro seguem, com 21,2 milhões e 17,3 milhões, respectivamente.

Os dados do instituto também revelam que Serra da Saudade, em Mina Gerais, possui 776 habitantes e ainda é o município com menor população do País. Na sequência está Borá, em São Paulo, com 838 e Araguainha, em Mato Grosso, com 946 habitantes.