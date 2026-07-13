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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Capacitação

Secretaria de Administração de Ferraz promove capacitação para servidores municipais

Encontro abordou procedimentos administrativos e reforçou a qualidade dos serviços prestados à população

13 julho 2026 - 15h03Por de Ferraz
- (Foto: Isis Katarine / Secom FV)

A Secretaria Municipal de Administração de Ferraz de Vasconcelos promoveu, nesta segunda-feira (13), no Anfiteatro do Paço Municipal, a capacitação "O servidor e o procedimento administrativo", voltada aos servidores da pasta.

A formação foi ministrada pela Dra. Adauane e abordou conhecimentos, princípios e normas que orientam a Administração Pública, com foco na condução dos procedimentos administrativos e na atuação dos servidores no exercício de suas funções.

Segundo a coordenadora executiva da Secretaria de Administração, Elen de Oliveira, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a atuação dos servidores e aperfeiçoar os serviços oferecidos à população. "A capacitação contribui para a padronização dos procedimentos internos, fortalece a segurança jurídica dos atos administrativos, amplia a eficiência da gestão pública e promove o aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados à população", destacou.

Esta ação integra o calendário de capacitações da Secretaria Municipal de Administração, que prevê a realização de novos encontros ao longo do ano para promover o desenvolvimento técnico e profissional dos servidores municipais.

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