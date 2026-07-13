Anchieta-Imigrantes terá tarifa 50% menor por sentido com início do Siga Fácil em 1º de agosto

A partir de 1º de agosto, os motoristas que utilizarem o Sistema Anchieta-Imigrantes pagarão somente o valor do trecho efetivamente percorrido. Com o início da operação do sistema de cobrança eletrônica, o Siga Fácil, o valor de R$ 40,60, hoje cobrado integralmente no sentido litoral, será dividido entre a descida e a subida da serra.

Com isso, a tarifa passa a ser de R$ 20,30 por sentido, que é o equivalente a cada trecho. A cobrança será realizada exclusivamente pelos pórticos eletrônicos do Siga Fácil instalados na Rodovia dos Imigrantes, no km 29, e na Via Anchieta, no km 33. As atuais praças deixarão de cobrar tarifas, eliminando a necessidade de parada dos veículos.

O novo sistema foi homologado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) após uma fase de testes realizada ao longo do mês de junho. Nesse período, os pórticos instalados na Rodovia dos Imigrantes (km 29) e na Via Anchieta (km 33) registraram a passagem de 2,5 milhões de veículos, sendo 1,9 milhão de veículos de passeio (76%) e 600 mil veículos comerciais (24%).

Os testes também demonstraram que cerca de 77% dos veículos registrados possuíam TAG ativa e foram identificados e cobrados automaticamente, da mesma forma que ocorre atualmente nas pistas automáticas das praças de pedágio. Os demais veículos foram identificados pelo sistema de reconhecimento automático de placas. Entre caminhões e ônibus, 93% possuíam tag ativa. Nos veículos de passeio, o índice foi de 71%.

Durante essa etapa, os equipamentos e sistemas passaram por ajustes para aprimorar a identificação dos veículos e avaliar o desempenho da tecnologia em diferentes condições de tráfego e clima.

O que muda para o motorista?

Motoristas com TAG ativa continuarão tendo a cobrança realizada automaticamente. Quem não possuir TAG terá até 30 dias após a passagem para efetuar o pagamento pelos canais oficiais do Siga Fácil disponibilizados pela concessionária ou pelo site do Siga Fácil: https://www.sigafacil.sp.gov.br/. A concessionária não envia boletos para pagamento da tarifa.

Ampliação da estrutura e treinamento de equipes

Além da preparação tecnológica, o período de testes também foi utilizado para adequar a estrutura operacional da concessionária. O Centro de Controle de Pedágio (CCP), localizado na Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, passou por ampliações para receber as equipes responsáveis pela operação do novo sistema.

Os profissionais receberam treinamento para atuação nas novas atividades relacionadas ao sistema eletrônico e ao Centro de Controle. A transição será realizada de forma gradual.

Operação Comboio durante a transição

Com o início da operação do pórtico eletrônico as estruturas das atuais praças permanecerão temporariamente para apoio às operações de segurança viária durante o período de transição. A futura Operação Comboio, condições de neblina está em avaliação técnica final pela concessionária e pela Artesp, que dispensa a parada obrigatória, como é feita atualmente utilizando a praça de cobrança como barreira física para a montagem da operação.

Até que as estruturas das praças de cobrança sejam removidas e a nova modalidade entre em operação, a Operação Comboio continuará sendo realizada no formato atual, com a atuação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na organização dos veículos para a descida.

Orientação aos usuários

Paralelamente à fase de testes, a Ecovias Imigrantes iniciou uma campanha de comunicação e orientação aos usuários sobre o funcionamento do novo modelo de cobrança eletrônica. A iniciativa inclui conteúdos digitais, sinalização nas rodovias, painéis de mensagens variáveis e ações educativas, além da divulgação nos canais oficiais da concessionária, como Instagram, X e site institucional.

Para apoiar os motoristas durante a transição, a concessionária disponibilizou uma página com informações sobre o sistema, formas de pagamento, funcionamento da tecnologia e perguntas frequentes. O conteúdo está disponível em www.ecoviasimigrantes.com.br/pedagioeletronico.

Canais para pagamento

Os usuários sem TAG terão diversos canais disponíveis para realizar o pagamento de maneira fácil e ágil. O site www.sigafacil.sp.gov.br é o portal do Governo de São Paulo que unifica as informações das concessionárias e permite que os usuários das vias consultem os débitos e sejam redirecionados diretamente à página de pagamento das tarifas pendentes.

A Ecovias Imigrantes integra o grupo de concessionárias que utiliza a plataforma de pagamento Pedágio Digital, que pode ser acessada pelo www.pedagiodigital.com (sem o BR) ou pelo app oficial disponível para download nas lojas de aplicativos. Esses dois canais já estão ativos e os motoristas podem fazer consultas por meio da placa do veículo. O pagamento é feito online por PIX ou cartão de crédito. A concessionária reforça que nunca envia e-mails, SMS ou qualquer tipo de mensagem solicitando o pagamento da tarifa. É importante que os usuários busquem os canais oficiais para evitar cair em golpes.

Outro recurso para facilitar quem estiver em viagem são os totens de autoatendimento que serão instalados em postos de combustível e bases de atendimento aos usuários ao longo das rodovias. Os equipamentos terão maquininhas de cartão para o pagamento no local.

Siga Fácil

Siga Fácil é o sistema do Governo de São Paulo que substitui as praças de pedágio por pórticos eletrônicos inteligentes, identificando veículos por placas ou tags, tornando o processo mais rápido, mais eficiente e com justiça tarifária. Ou seja, com o Siga Fácil, o motorista paga apenas pelo trecho percorrido. Supervisionado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ele elimina filas e reduz acidentes. O sistema será implantado gradualmente nos projetos de concessão mais recentes, como o Novo Litoral Paulista, a Nova Raposo e a Rota Sorocabana, além dos contratos já existentes. O site sigafacil.sp.gov.br traz o mapa de pórticos, formas de pagamento e canais de atendimento.