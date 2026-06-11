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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Região

Condemat+ garante cofinanciamento de serviços regionais e reforça parceria com o Governo do Estado

Reunião com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social também enfatizou pleito para expansão da Residência Inclusiva

11 junho 2026 - 18h03Por da Reportagem Local
Reunião com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social também enfatizou pleito para expansão da Residência InclusivaReunião com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social também enfatizou pleito para expansão da Residência Inclusiva - (Foto: Divulgação/Condemat+)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat++) participou, nesta quinta-feira (11/06), de uma reunião com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS) para discutir o fortalecimento dos serviços socioassistenciais regionalizados e alinhar demandas estratégicas. O encontro foi liderado pelo presidente e prefeito de Arujá, Luis Camargo, e pelo coordenador da Câmara Técnica de Assistência Social e secretário de Itaquaquecetuba, Gabriel Rocha. A comitiva regional foi recebida pela secretária estadual Andrezza Rosalém e sua equipe técnica.

A chefe da pasta agradeceu a presença do grupo e destacou a importância da proximidade entre o Estado e as cidades para o fortalecimento das políticas públicas. “Agradeço a presença de todos e reforço nossa disposição para manter um diálogo permanente com os municípios. O Condemat+ tem um papel determinante ao reunir as demandas e permitir que possamos otimizar um trabalho conjunto. Essa articulação fortalece e contribui para o avanço regional das políticas voltadas à população mais vulnerável”, afirmou.

O principal avanço da reunião foi a apresentação dos novos critérios de cofinanciamento estabelecidos pela Resolução SEDS nº 01/2026 para os serviços implantados a partir das Resoluções SEDS nº 66, 67 e 68/2022 e nº 37/2024, que contemplam equipamentos como Casa Abrigo, República para Jovens e Residência Inclusiva. A explanação foi conduzida por Rodrigo Lachi, coordenador estadual de Gestão do SUAS, que detalhou as mudanças no modelo de repasse. Segundo a pasta, o novo formato corrige distorções históricas, amplia a equidade entre os municípios e oferece maior previsibilidade financeira. Com isso, ficou garantido o cofinanciamento dos equipamentos regionalizados mantidos pelo Condemat+ para os exercícios de 2026 e 2027, além dos ajustes de 2025.

Outro tema prioritário foi a ampliação da oferta de acolhimento regionalizado. Os municípios reforçaram o pleito para implantação de uma terceira Residência Inclusiva, voltado ao atendimento de pessoas com deficiência na região. A demanda foi acolhida pela secretaria estadual e permanece em análise orçamentária.

A pauta também incluiu a proposta de agenda para inauguração oficial da Residência Inclusiva instalada em Poá. A solicitação foi recebida pela secretária Andrezza Rosalém, que sinalizou a realização da agenda institucional no segundo semestre deste ano.

Os gestores municipais receberam ainda orientações técnicas sobre o fluxo de adesão de novos municípios aos serviços regionalizados já implantados, especialmente no caso da República para Jovens, considerando a composição entre as duas Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS- Alto Tietê e Vale do Paraíba) que atendem os municípios do Condemat+. Também foram apresentados detalhes sobre o programa SuperAção SP, iniciativa voltada ao combate à pobreza e à inclusão produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, Itaquá e Guarulhos já aderiram ao programa, que em breve deverá ser ampliado para outros municípios da região.

Para o presidente do Condemat+, Luis Camargo, a reunião demonstra a importância da atuação regional articulada e do diálogo permanente com o Governo do Estado. “Agradecemos à secretária Andrezza Rosalém e toda a equipe da SEDS pela receptividade e pela disposição em construir soluções conjuntas. Essa parceria é fundamental para garantir a continuidade dos serviços, ampliar a rede de proteção social e oferecer mais qualidade de vida às famílias atendidas em nossos municípios”, afirmou.

PRESENÇAS

Também participaram da reunião, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o subsecretário de Políticas Públicas, Ângelo Viana; a chefe de Gabinete, Ana Caroline Camargo; o diretor de Desenvolvimento Social, Marcelo Ricci; a representante da Diretoria de Assistência Social, Tatiane Magalhães; a coordenadora de Articulação Regional, Fernanda Varandas; e o assessor de Gabinete, Paulo Sampaio.

Representando os municípios do Condemat+, também participaram o vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke, e os secretários Maria Gabriela de Mello Fernandes (Biritiba Mirim); Marcos Rogério de Oliveira Santos (Ferraz de Vasconcelos); Vanderlon Gomes (Guararema); Diego Fernandes Rossi (Guarulhos); Juliana Dualibi (Jacareí); Daniela Mariano (Mogi das Cruzes); Wellington Alves (Poá); Rosengela Dirce Faria Falotico (Salesópolis); Daniel Lucena (Santa Isabel); e Geraldo Garippo (Suzano).

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