Postos de saúde: 15 unidades de Mogi realizam Dia D de vacinação contra influenza

A Prefeitura de Mogi das Cruzes promove neste sábado, dia 10 de maio, das 8 às 17 horas, o “Dia D” da Campanha de Vacinação contra a Gripe em 15 Postos de Saúde e no drive-thru do Pró-Hiper. A principal novidade é a inclusão dos funcionários dos Correios no grupo contemplado com a dose, bastando apresentar documento com foto e algum comprovante profissional.

Nas unidades de saúde, além da vacina contra a influenza, também será possível realizar a atualização das doses disponíveis no calendário de vacinação de rotina. Para receber eventuais doses em atraso, além do documento com foto, as crianças precisam comparecer munidas da caderneta de vacinação.

Estarão abertos os Postos do Jardim Camila, Botujuru, Santa Tereza, Vila Suíssa, Alto Ipiranga, Jardim Universo, Biritiba Ussu, Cocuera, Jardim Margarida, Jardim Nova União, Jardim Piatã, Quatinga, Taiaçupeba, Jardim Aeroporto II e Nova Jundiapeba.

A vacinação contra a gripe é destinada exclusivamente aos públicos-alvo - crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e outras condições especiais - e protege contra os principais vírus em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação.