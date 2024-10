Prefeitos ressaltam importância da vitória de Nunes na Capital

A vitória de Ricardo Nunes (MDB) na Capital Paulista foi vista como muito importante e que permitirá futuras parcerias com a região. A avaliação é dos prefeitos da região. Quatro deles engajaram na campanha do emedebista à reeleição. Nunes superou Guilherme Boulos (PSOL) neste domingo (27) com 59,35% dos votos válidos (3.393.110 votos). Boulos teve 40,65% dos votos válidos (2.323.901 votos).

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), fez campanha para Nunes e publicou neste domingo, após a vitória no segundo turno, que “São Paulo está no caminho certo”.

“Não posso deixar de externar minhas congratulações a este grande líder, uma pessoa que tem meu respeito e admiração!”, afirmou.

A prefeita reeleita de Ferraz, Priscila Gambale (Podemos), também vê como positiva a vitória de Nunes e acredita em futuras parcerias.

“Ferraz, geograficamente, faz divisa com bairros de São Paulo e a população de ambas as cidades serão beneficiadas”, disse.

Mara Bertaiolli, eleita em Mogi, afirmou que a vitória de Nunes é “a continuidade de um governo comprometido com as pessoas”.

Sobre parcerias, ela acredita que é possível, principalmente pela troca de soluções para problemas em comum.

Em Poá, Saulo Souza afirmou que a vitória de Nunes beneficia cidades próximas. “No bairro Cidade Kemel, por exemplo, podemos trabalhar em conjunto para melhorar a infraestrutura, segurança e transporte, melhorando a qualidade de vida”, disse.