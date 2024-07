Prefeitura de Ferraz inaugura Castelo Zenker

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos inaugurou, nesta sexta-feira (5), o Castelo Zenker, que se tornará um equipamento cultural do município. O imóvel está situado na Rua do Castelo, 9, no Jardim Castelo.

Foram investidos R$ 2,2 milhões na reforma da estrutura.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, mencionou as dificuldades da realização da obra. “É uma obra que foi muito difícil de conseguir finalizar o processo, não foi nada simples. Tivemos que iniciar a obra desde a escritura, que não estava no nome da Prefeitura, além de várias outras tratativas. Quando conseguimos tudo isso, tivemos dificuldades na estrutura do castelo, porque ele só tem paredes, não tem vigas para ficar de pé de maneira segura. Depois de todo o estudo, nós conseguimos finalizar o processo e dar início à obra”, disse.

A chefe do Executivo ferrazense deu detalhes de como espaço será utilizado.

“Vai ser um espaço para abrigar a Secretaria de Cultura, as obras dos artistas da nossa cidade, um espaço para as crianças estarem visitando, vai ser um espaço para a secretaria fazer várias atividades para a nossa população”, adiantou.

A inauguração contou com a presença de várias autoridades, entre elas o deputado federal Rodrigo Gambale, vereadores e secretários. O Castelo Vivenda Zenker foi construído na década de 1940 e pertenceu ao jornalista Arthur Zenker. O local possui arquitetura rústica, além de pinturas e azulejos da época que estão desgastados pelo tempo. Segundo dados da biblioteca José Andere, o castelo chegou a servir de abrigo para alemães refugiados durante a Segunda Guerra Mundial.

É uma importância muito grande na nossa cidade porque é um espaço histórico, que estava abandonado há muitos anos. Agora a gente deixa esse abandono e dá espaço para um centro cultural e abrigar nossas crianças, nossos artistas e a nossa população”, concluiu a prefeita.