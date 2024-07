Prefeitura de Ferraz leva serviços gratuitos ao bairro Santo Antonio

O último domingo, 28 de julho, foi marcado por mais uma edição de sucesso do projeto “Prefeitura no Meu Bairro” que levou mais de 30 serviços gratuitos a Vila Santo Antonio. Os moradores do bairro compareceram em massa na Rua Itororós (altura do número 271), local escolhido para a ação. A chefe do Executivo, Priscila Gambale, esteve presente no evento.

O Fundo Social de Solidariedade levou o Bazar Solidário que distribuiu roupas, tênis, sandálias, sapatos, cobertores e acessórios diversos, sempre à disposição e escolha dos participantes. Já a Secretaria de Saúde levou atendimento médico e odontológico (de forma presencial), além testes rápidos (alusivo ao Julho Amarelo, dedicado à luta contra as Hepatites Virais) e atualização da caderneta de vacinas.

A Secretaria de Meio Ambiente distribuiu mais de mil mudas, entre hortaliças, suculentas, ornamentais e árvores nativas, no intuito de estimular as questões de preservação ambiental no município. A Secretaria de Serviços Urbanos colocou uma tenda para receber “in loco” as demandas e pedidos da população no tocante a Zeladoria da cidade. A Secretaria de Cultura e Turismo garantiu a alegria das crianças com brinquedos infláveis e a distribuição de algodão-doce.

Durante o evento, mais de 120 vagas de emprego foram ofertadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além de inscrições de cursos e workshop como o de Trufas, designer de sobrancelhas e manicure. A Secretaria de Educação reforçou as inscrições para A Educação de Jovens e Adultos (EJA) e montou um espaço kids com direito a pinturas e contação de histórias infantis.

Estiveram presentes também, o Procon Municipal, SAMU (com um trabalho educativo infantil), Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz, Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, Secretaria de Fazenda (esclarecimentos sobre emissão de notas e IPTU), Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas (sobre cadastro de habitação e Regularização Fundiária), Secretaria de Assistência Social (informações sobre o CadÚnico), entre outros.

Vale salientar que houve vacinação antirrábica para cães e gatos, totalmente gratuita, no qual os tutores foram orientados sobre o programa de Castração Gratuita de Ferraz de Vasconcelos que ocorre todos os meses, além da Clínica Veterinária Municipal que atende os PETs do município com consultas e procedimentos veterinários.